Monclova alcanzará 90 por ciento de ocupación hotelera por evento deportivo

La ciudad de Monclova vivirá una semana atípica en términos turísticos, con una ocupación hotelera estimada en 90 por ciento gracias a un evento deportivo multifuncional que atraerá a equipos de diversas disciplinas y entidades del país. Así lo informó Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en esta ciudad.

Durante cinco días, entre semana y fin de semana, la presencia de delegaciones deportivas con un promedio de entre 18 y 20 personas por equipo ha provocado el bloqueo anticipado de habitaciones en varios hoteles de la localidad. “Monclova apenas cuenta con mil habitaciones, pero si hablamos de hoteles de tres a cinco estrellas, solo hay 50. Un evento que requiere 300 o 400 habitaciones satura fácilmente la plaza”, advirtió.

Alta derrama, pero poco impacto a largo plazo

Aunque la ocupación hotelera se disparará durante esta semana, el panorama general del turismo en Monclova es poco alentador. De la Garza estimó que la derrama económica por persona hospedada rondará los 3,500 pesos en promedio durante los días de estancia, contemplando gastos en alimentos, transporte y compras. No obstante, advirtió que el beneficio será temporal y no representará un cambio significativo en los indicadores anuales del sector.

“Una buena semana no hace la temporada. Actualmente la ocupación hotelera promedio en Monclova ronda el 38 por ciento con tarifas similares a las de hace dos años. Con este evento podríamos alcanzar un 43 por ciento, pero seguimos muy por debajo del nivel necesario para considerar una recuperación”, explicó.

Verano, sin el dinamismo de Semana Santa

El comisionado de Turismo señaló que, a diferencia de la Semana Santa, donde se registra mayor movimiento en destinos como Cuatro Ciénegas y Parras de la Fuente, la temporada larga de verano no tiene el mismo impacto. “En Semana Santa son tres días de vacaciones donde todo mundo sale. En cambio, el verano se extiende por 45 días, y si no llenas una semana, no se compensa con las siguientes”, comentó.

También refirió que si bien hay turistas que no encuentran hospedaje en los Pueblos Mágicos y se trasladan a Monclova como “rebote”, este fenómeno ocurre en fechas muy específicas. “No sucede en vacaciones largas. Aquí se da más en Semana Santa o en fines de semana largos”, aclaró.

Pueblos Mágicos captan turismo, pero requieren madurez

Armando de la Garza reconoció el buen desempeño de varios Pueblos Mágicos de Coahuila como Parras, Arteaga y Cuatro Ciénegas, que reportan ocupaciones de entre 80 por ciento y 100 por ciento en fines de semana, aunque con caídas a 45 o 50 por ciento entre semana. Subrayó que el éxito turístico no solo depende de atraer visitantes, sino de ofrecer tarifas adecuadas y productos de valor agregado.

“El turismo necesita economía de mercado. Arteaga y Parras tienen tarifas competitivas, buena ocupación y productos turísticos consolidados. En contraste, Candela o Guerrero carecen de infraestructura y productos, aunque tengan la denominación . No basta con el nombre, hay que desarrollar oferta real para sostener la marca de Pueblo Mágico”, concluyó.

La expectativa del sector es que eventos multideportivos de larga duración como el que se realiza esta semana en Monclova sigan repitiéndose, aunque la CANACO advierte que, sin una política turística sólida y mayor inversión en infraestructura, la ciudad difícilmente saldrá del rezago actual.