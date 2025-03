Ministros y ministras se sentían en el “Olimpo de los dioses”: Loretta Ortiz

Viviendo en el Olimpo, sintiéndose dioses e incluso artistas, es como vivían o aún viven algunos ministros y ministras, de acuerdo con la propia ministra Loretta Ortiz Ahlf, con relación a la Reforma del Poder Judicial, la cual ha permitido esa cercanía con la ciudadanía.

En su visita por Gómez Palacio Ortiz Ahlf ofreció una charla titulada “Los Retos de la Mujer en la Justicia”, en el marco aun del Día Internacional de la Mujer, en el Centro de Convenciones.

En su charla, mencionó que ya no es momento de discutir si están de acuerdo o no con la reforma, y recordó que será este domingo cuando inicien las campañas rumbo a la elección del Poder Judicial para elegir a los jueves y magistrados tanto a nivel federal como local.

“La mayoría de las personas cuando hago la pregunta para qué creen que les sirve un ministro, de qué nos sirve que nos esforcemos para elegir a un ministro. Creen que es importante que esté aqui o les da lo mismo… La primera consecuencia que trae esta reforma es precisamente cercanía, yo les digo que como los ministros, la más aterrizado es su servidora, los demás se mantienen, en lo que consideran en el ‘Olimpo de los dioses’, pongamos que yo también estaba en ese Olimpo, yo digo que sería Afrodita y estoy tocando una lira, no cualquier diosa.

Pero con la reforma ya aterricé y he estado recorriendo el país”, dijo la ministra.

Además, consideró que independientemente de cuál sea el resultado de la elección del 1 de junio, “se los digo de todo corazón, a mi me han robado el corazón todos los mexicanos, tener contacto y cercanía con los yaquis, con mujeres, con abogados, con empresarios, con campesinado, trabajadores,con sindicatos y todos. Y para qué es necesaria esta cercanía, van a decir, usted no es artista y poco me falta”, comentó y recalcó que ese contacto que ha tenido “es la mejor experiencia que he logrado tener”.

Por su parte, la diputada federal por Morena, Marina Vitela Rodríguez dijo que contar con la presencia de la ministra Loretta Ortiz, llena de orgullo a los laguneros y duranguenses en general.

“Que venga a exponer las nuevas formas de hacer justicia y sobre todo el proceso que está por llegar”, dijo Vitela Rodríguez.

Agregó que por años el tema judicial se ha buscado que se desarrolle de la mejor manera, “hoy como todos esperamos esta próxima elección esperamos que el Poder Judicial sea también electo por la sociedad civil y sobre todo que conozca la persona que los va en esta parte gobernar”.

Sobre la posibilidad de una baja participación en esta elección judicial, consideró que tanto el estado de Durango como Veracruz, que viven un proceso electoral local para la renovación de las alcaldías, “es una ventaja porque sin duda habrá representantes en todas las casillas y eso nos va a dar la oportunidad que la gente pueda tener esta parte en el tema de votación”.