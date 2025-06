Ministro lagunero Javier Laynez interactúa con estudiantes de la Ibero Torreón

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, volvió a su ciudad natal, Torreón, para participar en el podcast “La evolución del derecho en México: retos y oportunidades”, una producción de la Universidad Iberoamericana Torreón junto a su licenciatura en Derecho.

En este ejercicio, entre otras cuestiones, Laynez Potisek reflexionó sobre el impacto de la reciente reforma judicial, los riesgos de la politización del sistema de justicia y la importancia de defender los equilibrios en el poder.

Antes de iniciar la grabación del podcast, el ministro otorgó una entrevista a los medios de comunicación en la que expresó que mantiene una postura crítica respecto a la reciente reforma judicial.

“Ha sido muy clara mi postura en contra de la reforma, y ahora, al ver los resultados, desde mi punto de vista, se confirman todos los temores de la politización en la que está cayendo la selección de jueces y la cooptación por parte del poder Ejecutivo y Legislativo hacia el Judicial”, señaló.

Para él, la elección de los nuevos jueces y magistrados federales fue gris y plagada de irregularidades.

“Ya vimos los resultados, una elección con muchas irregularidades. Una elección muy gris. Me estaban comentando que aquí en el circuito en Torreón no ganó ni un juez ni magistrado de los que quería continuar. Entonces te das cuenta de que no es una reforma exitosa ni de provecho”.

Antes de arrancar podcast Javier Laynez lanzó un mensaje: “Es muy importante que los estudiantes estén informados al respecto, sobre todo los de derecho, pero yo diría que todos. Yo siempre les digo: la importancia de que existan equilibrios en cualquier sistema social es clave. México ya vivió 70 años de un régimen sin equilibrios. Los jóvenes deben ser conscientes de lo que pasó, de hacia dónde íbamos transitando y ser cuidadosos de dónde quieren ir. Porque se trata de su futuro”.

APUNTES SOBRE EL PODCAST

Antes de arrancar la charla, de la experiencia del ministro se dijo: es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, maestro y doctor en Derecho Público por la Universidad de París, ex Procurador Fiscal de la Federación, ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y actual integrante de la SCJN desde 2015, además de catedrático en instituciones como el CIDE y el Colegio de México.

Durante la entrevista conducida por Javier Murra Yamán, alumno de la licenciatura en Derecho, Laynez reconoció que a lo largo de su carrera, sobre todo ya como ministro, le inculcaron reglas no escritas de conducta: discreción, prudencia, evitar la estridencia, no figurar en los medios.

“Incluso cuando te invitan a una boda, tienes que pensar quién es el anfitrión, quiénes van a ir… porque tu imagen está en juego. Lo público y lo privado se entrelazan”.

Sin embargo, admitió que el contexto actual exige mayor apertura: “Yo creo que nunca tuvimos la oportunidad de acercarnos más a la gente y explicar qué es lo que hacemos. Hoy, con las redes sociales, con los podcasts, tenemos esa oportunidad. Aunque al principio yo no sabía ni qué era un podcast. Pero me parece valiosísimo poder comunicarte con los jóvenes”.

Agradeció a la Ibero Torreón por abrir este espacio de reflexión. “Estos ejercicios son muy significativos para mí. Me hubiera gustado tener más de ellos en el pasado, pero nunca es tarde para hablar desde el corazón y desde la experiencia”, expresó.

En otro sentido, cuando se le preguntó cómo responder al desencanto que muchas personas sienten hacia el servicio público , el ministro fue claro: “El cinismo que hoy se vive es preocupante. Yo les digo a los jóvenes: sí se puede hacer carrera en el servicio público con ética, con compromiso. No todos los que trabajamos para el Estado somos iguales. Y es ahí donde ustedes pueden marcar la diferencia”.

La conversación continúo con narraciones del ministro lagunero sobre lo que ha podido ver a través de su experiencia y los cargos que ha ocupado, así, también, sobre los momentos clave del sistema de justicia que imparte, o debería de impartir, justicia en este país.