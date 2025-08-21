Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi inician un nuevo capítulo como padres

A poco más de un año de haberse comprometido, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que se convirtieron en padres por primera vez.

La estrella de Enola Holmes compartió la feliz noticia este jueves a través de su cuenta de Instagram, acompañando una tierna fotografía con un mensaje donde daban la bienvenida a su recién nacida.

"Estamos emocionados de comenzar este hermoso capítulo de la paternidad, con paz y alegría", escribieron en la publicación. Además, añadieron un toque de cuento: "Y luego éramos tres: Amor, Millie y Jake Bongiovi". Por el momento, no revelaron el nombre de la pequeña.

La historia de amor de la pareja comenzó en redes sociales, donde primero forjaron una amistad. Tras cuatro años juntos, su relación se hizo pública en 2021 y se consolidó oficialmente en los Premios BAFTA 2022 en Londres.

Ahora, un año después de su compromiso, celebran la llegada de su hija, marcando una nueva y emocionante etapa en sus vidas.