Militar en activo, quien manejaba Tesla

El soldado del Ejército estadounidense altamente condecorado que se encontraba adentro de una camioneta Cybertruck de Tesla que estalló frente a un hotel del presidente electo Donald Trump en Las Vegas se disparó en la cabeza antes de la explosión, dijeron el jueves los funcionarios.

La explosión causó heridas leves a siete personas, pero prácticamente ningún daño al hotel. El jefe de policía del condado de Clark, Kevin McMahill, dijo que Matthew Livelsberger, un ex Boina Verde de 37 años de edad, probablemente tenía planeado un ataque más perjudicial, pero el vehículo con laterales de acero absorbió gran parte de la fuerza del explosivo construido de forma rudimentaria.

Los daños se limitaron principalmente al interior de la camioneta, debido a que la explosión "se ventiló hacia fuera y hacia arriba" y no alcanzó las puertas del hotel Trump que estaban a unos cuantos metros de distancia, señaló el jefe policial.

"El nivel de sofisticación no es lo que esperaríamos de un individuo con este tipo de experiencia militar", dijo Kenny Cooper, un agente especial a cargo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Las autoridades siguen trabajando para determinar un motivo.

"No pasa desapercibido para nosotros que está frente al edificio Trump, que es un vehículo Tesla, pero no tenemos información en este momento que nos diga o sugiera definitivamente que fue por esta ideología en particular", dijo Spencer Evans, agente especial a cargo del FBI en Las Vegas.