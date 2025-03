Miles de mujeres marchan por el Día Internacional de la Mujer en la Región Laguna

Alrededor de 250 mujeres se concentraron la tarde de ayer sábado 8 de Marzo en el Parque Victoria del municipio de Lerdo, para dar inicio a la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, conocida como 8M.

Fue en punto de las 16:15 horas que el colectivo integrado por mujeres jóvenes y adultas mayores, embarazadas, madres de familia con sus pequeñas hijas, adolescentes, niñas y mujeres con capacidades diferentes acompañadas de sus mascotas, comenzaron la caminata sobre el bulevar Miguel Alemán, rumbo al municipio de Gómez Palacio.

Con prendas de vestir en colores violeta, verde y negro, las manifestantes tomaron las calles y avanzaron portando carteles con diversos mensajes de justicia y lanzando consignas por todas aquellas a las que les apagaron la voz.

El contingente fue encabezado por los colectivos de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio en la Región Laguna, las cuales portaron lonas con las fotografías de aquellas que les fueron arrebatadas.

Dentro del grupo se encontraron profesionales de la salud y abogadas, en caso de que alguna de las mujeres requiriera de atención médica o bien se registrara una detención arbitraria por parte de las autoridasdes.

En Lerdo, una agente de tránsito y vialidad abrió paso a las manifestantes y otras se apostaron en diferentes puntos de la carretera para dar vialidad, todas portaron sobre sus uniformes paliacates violetas como muestra de solidaridad.

El grupo de mujeres avanzó de manera tranquila y sin incidencias, y a varios metros se lograron apreciar unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que no interfirieron con el paso del contingente.

A su llegada al Municipio de Gómez Palacio, el número de mujeres aumentó considerablemente, sumando un aproximado de 500 integrantes; en este punto las manifestantes fueron recibidas por una unidad de tránsito y en los alrededores se apreciaron cinco unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que siguieron la marcha hasta el Puente Plateado, detrás del bloque negro del grupo, que son aquellas mujeres que portan pasa montañas y su vestimenta es completamente negra, mismas que llevan cargando una tela en color morado.

En una de las unidades de la Policía Municipal se apreció una pancarta en la que se leía: Soy la policía que si te va a cuidar!!! esto como referencia a la consigna de las mujeres “La poli no me cuida, me cuidan mis amigas” la cual gritan durante su caminata.

El trayecto de la marcha en el municipio de Gómez Palacio transcurrió sin incidencias y a su paso las manifestantes pintaron algunas manos de colores violeta y verde, en los puentes vehiculares así como frases como: feminicidas y fuimos todas, además de algunos nombres de hombres implicados en delitos de violencia contra las mujeres.

Así mismo realizaron dos paradas momentáneas para alzar el puño derecho en completo silencio para reubicar a las mujeres que levantaban a sus hijos en brazos o bien en carriolas, para después seguir la marcha hasta llegar al municipio de Torreón.