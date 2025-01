Miguel Herrera tunde al 'Tata' Martino en su presentación como técnico de Costa Rica

Miguel Herrera fue presentado de manera oficial este viernes en Costa Rica, país con el que trabajará al nivel de selecciones naciones con el objetivo de llegar al Mundial de 2026.

Un objetivo para el que Herrera pondrá todo su conocimiento y compromiso, asegurando que vivirá en el país para seguir atento a los jugadores.

Utilizando de ejemplo lo ocurrido con Gerardo Martino, extécnico de la Selección Mexicana, quien en su opinión jamás estuvo atento a las necesidades del equipo.

"El técnico tiene que estar allí, al ser una selección mucho más y sobre todo al no ser del país. La gente no ve el compromiso, yo fui muy crítico de eso con Gerardo Martino al decir que no lo veía metido, entonces mi primera idea es mostrar que estaré aquí, metido de lleno, ya estamos buscando casa", comentó ante los medios.

Herrera, quien contará con el respaldo de Paulo Wanchope, quien formará parte de su cuerpo técnico, reiteró que buscará estar en todos los campos del futbol de Costa Rica, viendo jugadores y desarrollando el plan para llevar al país a lugares importantes.

"Respeto las decisiones de todos, quiero que me vean en los estadios observando los partidos de la liga local. Mi compromiso está al cien, había recibido algunas ofertas, pero mi compromiso está en Costa Rica en cuerpo y alma", finalizó.