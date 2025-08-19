Deportes Leagues Cup Beisbol Santos Laguna Junior Asunción 2025 LMB

Beisbol

México se despide de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas; caen ante Japón

México se despide de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas; caen ante Japón

México se despide de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas; caen ante Japón

EL UNIVERSAL

El sueño mexicano terminó en Williamsport. Con una dolorosa blanqueada (6-0) frente a Japón, el Swing Perfecto de Chihuahua dijo adiós a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Un episodio bastó para que los nipones pusieran la balanza en su favor y pulverizaran las ilusiones tricolores, que llegaron con los ánimos a tope tras vencer a Panamá.

Apenas en el primer inning, el ánimo azteca sucumbió con el rally de cuatro carreras que armó Japón. Yushi Yamamoto, el mejor del juego, impulsó a Taisuke Someya para poner la primera rayita; Tensei Yazawa pegó un cuadrangular de tres carreras.

Duro golpe para los de Chihuahua que intentaron, pero los esfuerzos eran en vano, cinco elementos quedaron en base y el abridor Yushi Yamamoto sumó ocho ponches para firmar una soberbia exhibición en el montículo y con el madero.

Por si existían dudas del MVP del partido. Yamamoto las disipó con un cuadrangular en el quintó episodio. El pequeño talentoso firmó se voló la barda y además impulsó a Ritsugu Furusato.


El palazo de vuelta entera de Yushi puso cifras definitivas en la pizarra y sentenció el adiós de México, que se mantuvo estoico en el diamante hasta el final, pero con pocos resultados.


Así, con dos victorias (Puerto Rico y Panamá) y dos derrotas (China Taipéi) se despidió el pequeño combinado tricolor de Williamsport. El sueño ha llegado a su fin.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Serie Mundial México Ligas Pequeñas Japón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
México se despide de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas; caen ante Japón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407670

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx