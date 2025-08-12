Torreón Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida Regreso a clases Transporte público Accidentes viales

Empleo

México presenta brecha laboral entre lo que buscan los jóvenes y lo que las empresas ofrecen

Muchas empresas aún enfocan su oferta en aspectos como prestaciones estándar o estabilidad

México presenta brecha laboral entre lo que buscan los jóvenes y lo que las empresas ofrecen

México presenta brecha laboral entre lo que buscan los jóvenes y lo que las empresas ofrecen

FABIOLA P. CANEDO

En México, 8 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años tienen dificultades para encontrar empleo, y el 60% señala la falta de experiencia como su mayor obstáculo. Por otro lado, las empresas reportan una alta rotación en este segmento y dificultades para retener al talento joven.

El estudio “Talento Joven y Empresas”, realizado por ManpowerGroup y Junior Achievement Américas, revela una creciente desconexión entre las expectativas del talento joven y las estrategias de las empresas para atraerlo y retenerlo.

“Nos enfrentamos a un desfase estructural. Los jóvenes llegan al mercado con expectativas legítimas: crecimiento profesional, balance vida-trabajo, inclusión digital. Pero las empresas, en muchos casos, siguen usando modelos de reclutamiento tradicionales o beneficios laborales poco atractivos para esta generación”, explica Fernando Bermudez, director de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup.

En el caso de México se refleja una falta de alineación entre la oferta y la demanda laboral. Por ejemplo, el 83% de los jóvenes busca empleo a través de redes sociales, pero solo el 18% de las empresas utiliza este canal para publicar vacantes.

La falta de experiencia (60%), incompatibilidad de horarios (47%) y requisitos de edad (34%) son los principales retos señalados por los jóvenes. Las empresas, por su parte, detectan carencia de habilidades blandas y expectativas salariales superiores a lo que están dispuestas a ofrecer.


Mientras que los tres principales factores que motivan a los jóvenes al momento de elegir un empleo son: Salario competitivo, Horario y días laborales flexibles, y Oportunidades de crecimiento profesional.


En contraste, muchas empresas aún enfocan su oferta en aspectos como prestaciones estándar o estabilidad, sin tomar en cuenta los valores que hoy definen la elección laboral de las nuevas generaciones: propósito, aprendizaje continuo y bienestar.


“Invertir en talento joven es invertir en el futuro del país. Pero no basta con abrir vacantes, hay que crear puentes reales entre la oferta y la demanda laboral. Necesitamos transformar el enfoque de atracción y desarrollo de talento. Eso implica no solo adaptar los canales de reclutamiento, sino también crear itinerarios de formación, empleabilidad temprana y mentoría”, destacó Fernando Bermudez.


El 63% de las empresas mexicanas afirma que es más difícil retener a los jóvenes que atraerlos. Las razones de renuncia varían, los jóvenes citan el salario insatisfactorio (13%) y un ambiente laboral negativo (10%) como principales motivos. Mientras las empresas señalan la falta de interés en el trabajo (16%) y la búsqueda de mayor crecimiento (19%) como las razones predominantes.


México tiene una ventaja demográfica con millones de jóvenes próximos a incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, si esta fuerza de trabajo no se integra de manera efectiva, la brecha puede convertirse en una fractura estructural con implicaciones sociales y económicas”, concluyó el directivo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Empleo Salarios Desempleo Economía México

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
México presenta brecha laboral entre lo que buscan los jóvenes y lo que las empresas ofrecen


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405860

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx