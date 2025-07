'México me verá morir algún día'

Livia Brito es feliz haciendo telenovelas porque sabe que tienen a un público cautivo y además, sin duda, las historias que presentan, no solo entretienen a la audiencia, sino que también buscan dejar mensajes positivos y alentadores, tal es el caso de Amanecer, que se estrenará este lunes 7 de julio a las 21:30 horas por Las Estrellas.

"Los melodramas no pasan de moda y además nos distraen un poco de la realidad que ya es bastante dura. Esta novela se desarrolla en los 2000, de hecho celebramos de 1999 al año 2000 y hay muchas escenas donde se ve el paso del año.

"Además, las novelas también enseñan con situaciones que nos pasan en la vida real y cómo podemos salir de ellas. Aparte de ser entretenimiento, sin duda, nos dan lecciones", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La cubana charló con este diario a propósito del estreno de Amanecer, la siguiente producción de Juan Osorio, proyecto que la tiene con una sonrisa de oreja a oreja.

"Estoy feliz de estar grabando una vez más. Esperamos que nos reciban en su hogar con esta telenovela que es una nueva versión del clásico del mundo de los melodramas (Monte Calvario, 1986) y deseo de corazón que sea de su agrado", mencionó.

Brito mencionó que la producción de Osorio, el elenco multigeneracional y otros factores buscan sumarse para entregar un trabajo de alta calidad.

"Juan pudo reunir a muchas personas que han tenido experiencia de sobra como María Rojo, Fernando Colunga o Patricia Reyes Spíndola y yo en lo personal he aprendido de ellos.

"Las experiencias (de jóvenes y adultos) cuando se unen en cualquier proyecto como una novela, película o lo que sea, es magnífico. Se da un intercambio tremendo de ideas y vivencias".

En la charla, la entrevistada dio los detalles de su personaje llamado "Alba Palacios".

"Este papel es muy bueno, hasta el nombre es lindo. Es tan buena persona que luego la manipulan mucho. Es maestra, ama a los niños. No tiene malicia.

"Desgraciadamente, a veces, en la realidad, la misma familia manipula a las personas y eso le toca a ella. Creo que es una historia para que la gente a veces se dé cuenta de que dentro de la misma familia hay que cuidarse un poco, podernos reservar ciertas cosas y aprender a decir que no".

En ese sentido, Livia mencionó que a lo largo de la trama, "Alba" irá sufriendo algunos cambios.

"En algún momento se dará cuenta de que la están manipulando y de que hay bastantes injusticias alrededor de su familia y tiene también una historia con sus padres relacionada con una gran culpa. Se dará algo muy bonito con el personaje de Fernando Colunga. La historia tiene mucho que desenredar y cada día pasará algo nuevo".

Celebró la artista que Amanecer vaya al horario estelar, en lugar de Juegos de amor y poder.

"Entramos a las 9:30 de la noche el próximo lunes. Espero que toda la gente hermosa espere con ansias la novela por el canal Las Estrellas. Todo está espectacular".

De acuerdo con Brito, la novela cuenta con locaciones en foros, pero también en otros sitios como Tzintzuntzan, Michoacán.

"Tenemos bastantes salidas a exteriores. Hay escenas en haciendas y en un campo de fresas porque la trama está ligada al cultivo de las fresas.

"Sabemos que a nuestro auditorio le gusta que salgamos a grabar a exteriores. Es complicado para el equipo por horarios y traslado, pero vale la pena el esfuerzo. Está muy bien logrado todo gracias al equipo que lo conformamos más de 100 personas".

Por otro lado, Livia Brito reveló que ya es una cubana muy mexicana que ha disfrutado las bondades de Tierra Azteca.

"Desde que llegué a esta nación a los 13 años, me recibieron con los brazos abiertos. Soy más mexicana que el nopal. No quiero irme a ningún lado. "Aquí nací, aquí viviré y si Dios quiere, México me verá morir algún día".