México hace el 1-2 en marcha femenil de Asunción 2025

El representativo azteca tuvo un debut de ensueño en el atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego que a primeras horas de este lunes Ximena Serrano y Valeria Flores consiguieran la medalla de Oro y Plata, en la prueba marcha 20 kilómetros femenil.

Ximena Serrano, representante del estado de Querétaro, obtuvo el primer lugar con un tiempo de una hora, 31 minutos y 40 segundos, con lo que implantó su marca dentro de la competición y consiguió su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En la segunda posición, Valeria Flores del Estado de México cruzó la meta con un cronómetro 1h33:21 y con casi dos minutos de diferencia dejó el tercer puesto para la colombiana Natalia Pulido con 1h35:11.