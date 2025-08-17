México financia libros de texto y embarques de combustible a Cuba

El gobierno de México con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum han financiado en parte la educación en Cuba y el combustible que llega a la isla.

Y mientras Estados Unidos sanciona a funcionarios de naciones africanas, Brasil y la isla de Granada por contratar médicos cubanos, como también hace México, investigaciones periodísticas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han revelado dos tramas que podrían ser sancionadas por Marco Rubio, el secretario de Estado del país vecino.

En una, de mayo a junio las autoridades aduanales registraron que Pemex envió 39 embarques de hidrocarburos a Cuba con un valor superior a los 850 millones de dólares, el equivalente a lo que pierde la petrolera en 15 días por el robo de combustible.

Es de señalar que esta cantidad de combustible es cercana al valor del hidrocarburo enviado a Pemex entre julio de 2023 y septiembre de 2024, que fue de mil millones de dólares.

Hasta ahora, se ha registrado que Pemex envió 10 millones 230 barriles de petróleo crudo y 132.5 millones de litros de productos identificados como turbosina, aceite diésel y gasolina regular , esto a través de una filial creada para exportar estos combustibles a la isla y que lleva por nombre “Gasolinas del Bienestar SA de CV”.

Tras un rastreo de seguimiento satelital, se identificó que los envíos siguieron en el mes de julio, según MCCI. Para los traslados se han utilizado barcos de Pemex y con bandera cubana, aparte de documentarse que esté combustible es subsidiado y se obtiene una ganancia marginal.

En el rubro educativo de Cuba, México también tiene participación al financiar los libros de texto de este país, al menos durante el periodo de López Obrador.

En estos se culpa a Estados Unidos y en particular al actual presidente Donald Trump (en ese entonces expresidente) de la crisis humanitaria que vive la isla, la cual ha sido afectada por múltiples huracanes y sufrido graves afectaciones a sus instalaciones eléctricas, limitando su servicio en toda la isla.

De acuerdo con un libro impreso en los talleres oficiales y que fue distribuido a los niños cubanos, se indica que el bloque de Estados Unidos a la isla ha causado cuantiosas pérdidas humanas y materiales y con la primera administración de Trump está política arreció “como nunca antes se había visto”.

Para esta inversión, el gobierno federal gastó más de 387 millones de pesos en los libros de texto de los estudiantes en Cuba y que luego fueron enviados a la isla en septiembre de 2023. El valor declarado en aduanas, según MCCI, fue de alrededor de dos pesos por ejemplar.

Estos envíos se repitieron entre ese mes y octubre y para agosto de 2024 se embarcaron unos 15 millones de ejemplares.