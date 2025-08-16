México finaliza en Top 3 de natación

Luego de cinco días de intensas actividades, la natación llegó a su final dentro del calendario de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde México finalizó con un total de 15 preseas y ocupó el tercer lugar del medallero general de dicha disciplina.

Y es que tanto Celia Pulido como Humberto Nájera, fueron los autores de las dos medallas de Oro que lucen en la cuenta, las cuales obtuvieron en las pruebas 100 metros y 200 metros dorso, respectivamente, que en la rama femenil significó implantar récord dentro de la justa con un tiempo de un minuto exacto y 82 centésimas.

Cuatro Platas se añadieron en individual y relevo, pues la misma Pulido y Andrés Dupont se convirtieron en subcampeones en las modalidades 200 metros dorso y 100 metros libre, mientras que en equipo, los segundos lugares llegaron gracias a las competencias en 4x100 metros libre femenil y 4x200 metros libre varonil.

Finalmente, las medallas de Bronce figuraron de manera importante en la cuenta mexicana gracias a las actuaciones de Santiago Gutiérrez (1500 metros libre), Maximiliano Vega (400 metros combinado), Paulo Strehlke (800 metros libre), María Fernanda Méndez (100 metros mariposa), Sharon Guerrero (800 metros libre) e Isabella Chávez (200 metros combinado) de manera individual.

Los relevos, que fueron las pruebas con las que finalizó la natación, añadieron tres metales en 4x100 metros libre mixto, 4x100 metros combinado femenil y 4x100 metros combinado varonil.

Con las 15 medallas, México superó la suma lograda hace cuatro años en el debut de esta justa continental juvenil en Cali-Valle 2021, donde se cosecharon 14 metales.