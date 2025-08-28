México eleva estándares restauranteros rumbo al Mundial: Profeco y Canirac firman acuerdo clave

En un esfuerzo por elevar la calidad, la transparencia y el respeto hacia los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) han unido fuerzas en una alianza estratégica que promete marcar un antes y un después en la forma de operar del sector restaurantero en México.

Este acuerdo no solo representa una firma entre instituciones, es el inicio de una nueva cultura empresarial basada en la autorregulación, la ética y el compromiso con quienes hacen posible cada negocio, las personas consumidoras. Con el Mundial de Fútbol en puerta y miles de ojos puestos en nuestro país, esta iniciativa llega en el momento justo para fortalecer la confianza, prevenir conflictos y proyectar a México como un referente de excelencia gastronómica y responsabilidad comercial.

Este acuerdo representa un puente entre instituciones que busca elevar los estándares del sector restaurantero no por obligación, sino por convicción. Profeco destacó que se trata de un llamado a la autorregulación voluntaria, en el que los negocios asumen el compromiso de operar con responsabilidad, transparencia y respeto hacia sus clientes.

El convenio se sustenta en tres ejes principales. El primero es el diseño y difusión del Decálogo para la Verificación de Restaurantes, una herramienta que orienta a los establecimientos afiliados a cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), evitando sanciones y promoviendo prácticas éticas desde la raíz.

El segundo eje es el Decálogo de Derechos de las Personas Consumidoras, que busca empoderar a los clientes al informarles sobre sus derechos fundamentales, como precios claros, productos de calidad y atención sin discriminación. Ambas herramientas serán acompañadas por acciones conjuntas de información, capacitación y difusión, con el objetivo de que el sector opere de manera responsable y en apego a la ley.

Durante la firma del acuerdo, Profeco hizo un llamado al sector restaurantero para que las recomendaciones emitidas durante las visitas de vigilancia sean implementadas con seriedad, como parte de un compromiso genuino con la mejora continua.

Este esfuerzo cobra especial relevancia ante el próximo Mundial de Fútbol, que se celebrará en México el siguiente año. El acuerdo busca fortalecer la confianza de los consumidores nacionales e internacionales, prevenir conflictos, reducir quejas y fomentar un ambiente donde los negocios mexicanos prosperen mientras protegen a sus clientes.

Delegaciones de Canirac de todo el país participaron comprometiéndose a llevar el mensaje a sus representados y a ceñirse a los decálogos que sustentan este acuerdo. La iniciativa fue reconocida como un ejemplo de cómo el diálogo entre gobierno e iniciativa privada puede generar impactos positivos, empoderando a las personas consumidoras y fortaleciendo a las empresas.