México cierra su gira con derrota

- México cerró su gira por Sudamérica con una derrota 2-0 en un amistoso ante River Plate de Argentina, que calentó motores con sus nuevas figuras de cara al inicio de la liga local el próximo fin de semana.

El mediocampista Giuliano Galoppo y el delantero colombiano Miguel Borja anotaron los goles el martes en el estadio Monumental de Buenos Aires, colmado en su capacidad de casi 90,000 espectadores.

El Tri emprendió su travesía por Sudamérica con un equipo alternativo porque no dispuso de sus figuras que militan en el exterior. Además, los clubes mexicanos no aceptaron ceder a más de dos futbolistas por cada equipo, amparándose en que no era fecha FIFA.

Si bien México pasó la primera prueba ante el Internacional de Porto Alegre con un triunfo 2-0, terminó derrotado ante el equipo argentino y con tarea pendiente para el entrenador Javier Aguirre, quien tiene la desafiante misión de conformar un plantel competitivo antes del Mundial 2026, del que será coanfitrión con Estados Unidos y Canadá.

PODERÍO 'MILLONARIO'

River, que invirtió cerca de 20 millones de dólares en refuerzos para la temporada que comienza el fin de semana, entre ellos el lateral Gonzalo Montiel, sometió a su rival, sobre todo en la primera parte, y mereció la victoria por un marcador más amplio.

Galoppo, otro de los refuerzos, abrió la cuenta a los siete minutos tras un tiro de esquina que capitalizó con un zurdazo cruzado.

Maximiliano Meza eludió a varios mexicanos antes de tropezar a puertas del área, donde Borja tomó el balón y remató al ángulo a los 33 minutos.

En la segunda parte, el técnico 'millonario' cambió prácticamente a todo el equipo y perdió intensidad. Fue entonces que el Tri controló el balón y llegó al área rival, aunque sin generar riesgo.

México tiene su próximo partido oficial el 20 de marzo ante Canadá por las semifinales de la CONCACAF Nations League.

River, por su parte, debutará ante Platense el sábado por la primera fecha del torneo Apertura local.