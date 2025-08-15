México, Belice y Guatemala anuncian Calakmul, el corredor Biocultural Gran Selva Maya

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el Corredor Biocultural Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México, junto a sus homólogos, Bernardo Arévalo y John Briceño.

En Calakmul, la presidenta Sheinbaum, el primer ministro Briceño y el mandatario Arévalo, firmaron este acuerdo trilateral para preservar 5.7 millones de hectáreas del corazón de Mesoamérica.

Esta iniciativa va a beneficiar a 2 millones de habitantes de la región de los tres países y reconoce que la naturaleza, la cultura y el desarrollo sostenible no conocen fronteras con la cooperación solidaria entre estas naciones.

“El acuerdo de hoy es histórico, es hermoso”, dijo la mandataria federal al agradecer a sus homólogos.

Además, Sheinbaum Pardo anunció la segunda fase del programa Sembrando Vida en las regiones de Guatemala y Belice.