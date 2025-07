Mexicanos toman cruce fronterizo tras hallazgo de cadáveres en crematorio

A un mes del hallazgo de casi 400 cadáveres hacinados en el llamado "crematorio del horror”, ubicado en la fronteriza Ciudad Juárez, familiares de las posibles víctimas y activistas del colectivo Justicia para Nuestros Deudos protestaron este sábado en el puente internacional Santa Fe para exigir justicia, la identificación de los cuerpos y el fin de la impunidad.

La manifestación incluyó la toma y posterior liberación de las casetas del cruce fronterizo con Estados Unidos, también conocido como Puente Paso del Norte, en un acto simbólico para visibilizar su dolor y exigir acciones concretas de las autoridades federales, estatales y municipales.

“Es para hacer que nos miren las autoridades, que el gobierno vea que no estamos solos, que somos muchas personas las que estamos pasando por esto”, dijo Claudia Martínez, una de las manifestantes.

Además, pidió apoyo al Gobierno federal y pidió a la presidenta de México Claudia Sheinbaum voltear a ver este caso y que diga “voy a hacer algo”.

Suman 27 los cuerpos identificados

La protesta se produce en medio de nuevas revelaciones, como la identificación de 13 cuerpos de los 386 cuerpos encontrados en este crematorio de Ciudad Juárez.

Estos se suman a los 14 que ya habían sido notificados por las autoridades de forma previa, lo que da un total de 27 cuerpos identificados.

Las autoridades también revelaron que ya los familiares de las personas identificadas han sido notificadas, mientras se sigue con el proceso de entrega.

No obstante, Dora Elena Delgado Barraza, otra integrante del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, expresó que las respuestas oficiales hasta ahora son mínimas.

“El reconocimiento de 27 cuerpos… espero que en esa misma medida estén entregados a las familias”, indicó.

Según la Fiscalía de Chihuahua, el proceso de identificación podría extenderse por varios meses debido al deterioro de los restos. Sin embargo, para los familiares, la espera es insoportable.

“Es una angustia horrible. Todavía no los podemos enterrar. No sabemos dónde están. Tenemos ahí unos nichos con cenizas, pero no sabemos si son o no son”, relató Alberto Miranda Esparza, quien busca a sus padres.

Los manifestantes insistieron en que el caso evidencia una red de corrupción que involucra a funerarias, autoridades regulatorias y dependencias de gobierno.

También advirtieron que seguirán protestando hasta que se esclarezcan los hechos y se garantice la reparación del daño a las familias afectadas.