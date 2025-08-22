Deportes Junior Asunción 2025 Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Liga MX Fútbol

Junior Asunción 2025

Mexicano logra Oro en gimnasia artística en los Junior Asunción 2025

Dentro de la competencia que se celebra en Paraguay

Nadie fue mejor que el mexicano en el complicado aparato, que requiere de mucha fuerza y concentración, para evitar cualquier tipo de titubeo.

Nadie fue mejor que el mexicano en el complicado aparato, que requiere de mucha fuerza y concentración, para evitar cualquier tipo de titubeo.

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

El atleta bajacaliforniano Lorenzo Zaragoza Riveira, tocó la gloria ayer al cosechar la medalla de Oro en la final de la prueba anillos varonil en la gimnasia artística de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay, su segunda presea dentro de la competencia.

Zaragoza de 15 años de edad, medallista de la Olimpiada Nacional, destacó con su limpia actuación que lo posicionó en el primer lugar con una puntuación 12.600, que hizo sonar el Himno Nacional en el Pabellón de Gimnasia en tierras guaraníes.

Seguido del joven mexicano, el puertorriqueño Jensuel Soto obtuvo la Plata con 12.566, mientras que el estadounidense Nixon Miles completó los lugares de honor con 12.033.

Esta medalla de Oro es la segunda que Lorenzo Zaragoza gana en Asunción 2025, tras el Bronce que se adjudicó en el inicio de las competencias en la modalidad por equipos varonil.

El resultado se une al Bronce que su paisana, la también bajacaliforniana Dominica Escartin ganó en la final de barras asimétricas femenil con un puntaje de 12.66, por detrás de Estados Unidos y Argentina.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Nadie fue mejor que el mexicano en el complicado aparato, que requiere
de mucha fuerza y concentración, para evitar cualquier tipo de titubeo.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408414

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx