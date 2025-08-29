'Metrobús, parte del pasado'

Partiendo de que se modificó el proyecto de origen del BRT Laguna o Metrobús, autoridades buscan finiquitar el convenio con Banobras mediante el cual se asignaron recursos para construir la infraestructura, lo que permitiría liberar dichas instalaciones y entregarlas al Municipio para que ponga en marcha el plan de modernización del transporte público.

Hasta el momento, diez años después, dicho convenio entre Banobras y el gobierno de Coahuila se ha mantenido vigente porque el proyecto no se concluyó al cien por ciento.

El alcalde, Román Alberto Cepeda informó que con esta medida, se pretende quitar la carga financiera y concentrarse en la operatividad del servicio, para el cual se tiene un ambicioso plan de modernización que incluye la compra de unidades nuevas y la rehabilitación de paraderos y la Estación Nazas del Metrobús, así como la creación de centros de transferencia.

"El Metrobús es un tema del pasado y hay que dejarlo atrás, a nosotros nos obliga responderle a la ciudadanía con un transporte nuevo, el gobernador está comprometido con nosotros a la modernización del transporte y urge hacerlo antes de que concluya 2025", declaró el presidente municipal. Recordó que el proyecto original del Metrobús incluía a toda la región lagunera de Coahuila y Durango, pero después el vecino estado se deslindó y posteriormente, el pasado gobierno federal canceló el proyecto en una votación a mano alzada.

Sin embargo, se quedó el compromiso financiero que hace ya varias administraciones estatales se adquirió con Banobras y que ahora, debe finiquitarse para estar en condiciones de que el Municipio reciba la infraestructura disponible y la aproveche en el plan de modernización.

Cepeda González señaló al respecto que ya hay planes de rehabilitar la Estación Nazas y mejorar los parabuses, en una inversión conjunta entre los gobiernos estatal y municipal.

Además, hay acercamiento con los concesionarios y aseguró que se ha logrado establecer un consenso, en cuanto a mantenerse integrados en empresas de transporte, pues se han convencido de que todo va encaminado a un ganar-ganar.

El esquema de empresas de transporte facilitaría el acceso a financiamientos que permitan la renovación total, con autobuses que tengan aire acondicionado, acceso a internet y todo lo que la ciudadanía necesita.

Adicionalmente, se iniciarán programas de capacitación para los choferes con el fin de mejorar el trato para los usuarios, una de las principales preocupaciones según las encuestas que se aplicaron por la Dirección de Transporte Público Municipal.

"Antes de que termine este semestre se tendrá una gran noticia de la modernización del transporte, bajo un nuevo esquema que se ha venido trabajando hace más de un año, y que inició con nuevas rutas y frecuencias", aseguró Román Alberto Cepeda.