Messi celebra gol en la cara de jugador del Atlas, pero luego se disculpa | Video

Lionel Messi fue protagonista de una escena que encendió los ánimos en el cierre del duelo entre Inter Miami y Atlas, correspondiente a la Leagues Cup 2025. Tras asistir el gol del triunfo en el minuto 90+6, el astro argentino celebró efusivamente frente a Matías Coccaro, quien minutos antes había motivado con intensidad a su equipo tras el empate.

El partido, disputado en el Chase Stadium, vivió momentos intensos desde el empate de Atlas 1-1 con anotación de Rivaldo Lozano al minuto 80. Coccaro celebró con fuerza cerca de las gradas, lo que no pasó desapercibido para Messi. Ya en el tiempo añadido, el ’10’ argentino asistió su segundo gol del encuentro, esta vez para Marcelo Weigandt, y no dudó en devolverle el gesto a Coccaro, gritándole el gol en la cara.

Con el marcador final 2-1, Inter Miami aseguró su lugar en la pelea por los Cuartos de Final. Pero al término del partido, el ambiente cambió. Messi se acercó a Coccaro, lo abrazó y le ofreció disculpas por el momento de calentura. Incluso le regaló su camiseta, cerrando el episodio con deportividad.

El propio Coccaro explicó lo ocurrido:“Cuando hicimos el 1-1 me puse a motivar al equipo. Después vino el segundo de ellos y Messi me festejó en la cara. ¿Qué iba a hacer? Es el más grande de la historia. Después vino, me abrazó y me pidió disculpas. Eso dice mucho de él. Cuando te habla Messi, te quedás callado”, expresó el delantero entre risas.

Inter Miami volverá a la acción el próximo sábado 2 de agosto cuando se enfrente a Necaxa a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).