Mentiras y 'Mentidrags' aterrizan en Torreón con su explosiva fusión musical

La música de los ochenta sigue siendo tendencia y, para muestra, la obra Mentiras.

Desde que se montó por primera vez, a la fecha, se ha vuelto un fenómeno, ya que la gente no deja de irla a ver en CDMX o bien cuando sale de gira, como este 23 de mayo, que llegará a la Comarca Lagunera, pero en una versión muy especial que una a Mentiras: El Musical y Mentidrags.

Se realizarán dos funciones en el Teatro Nazas, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos se encuentran en el portal de Newticket o en taquillas del recinto.

Y justo hoy, dos de los actores de la puesta en escena, Paola Gómez y Rogelio Suárez, visitarán El Siglo y a las 4:00 de la tarde ofrecerán una rueda de prensa en Plaza Cuatro Caminos por si desea conocerlos.

Se recordará también que Mentiras contó durante muchos años con talento lagunero, pues la fallecida Hiromi Hayakawa fue parte de su elenco y sabía muy bien encarnar a cada uno de los personajes.

El musical ocurre durante la época ochentera, donde cuatro mujeres se encuentran para descubrir algo que tienen en común: ¡Aman al mismo hombre!

La historia se va desenredando en compañía de los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones de la música, la televisión y el cine mexicano.

Suenan temas de Amanda Miguel, Dulce, Mijares, Emmanuel, Rocío Banquells, Prisma, Pandora, Daniela Romo y más.

En esta producción, los laguneros podrán gozar de la fusión de ambos espectáculos Mentiras: El Musical y Mentidrags.

El elenco que viene a Torreón se conforma de: Christian Chávez, Michelle Rodríguez, Jerry Velázquez, Paola Gómez, Rogelio Suárez, Lorena Vignau, Fer Soberanes, Regina Voce.

Impresionantes voces, una cascada de nostalgia y buen humor, son algunos de los elementos que se conjugan en Mentiras: El Musical, el gran éxito del teatro mexicano.