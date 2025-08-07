Menores, el 35% de los pacientes con problemas visuales en el Club de Leones de Gómez Palacio

Miopía, astigmatismo y cataratas, son los problemas visuales que se detectan con mayor frecuencia en el área de la visión del Club de Leones de Gómez Palacio, en donde el 35 por ciento de los pacientes son menores ya con problemas en la visión y no por enfermedad.

Emilio Ordoñez ahora encargado de la nueva campaña de la Visión del mes de noviembre, comentó que las cataratas se han vuelto una constante entre los pacientes que acuden por atención.

“Por el problema de la diabetes que se nos lleva a la opacidad del cristalino aunado a que en la Comarca Lagunera, el rayo es totalmente fuerte y como eso se va acumulando, eso genera que el cristalino se vaya opacando y llega un momento en que ya prácticamente la retina no puede transmitir la luz”, explicó el médico.

Otro de los problemas, que muchos de los pacientes desconocen es la retinopatía diabética, la cual se ha logrado detectar en las diferentes campañas que realiza el Club de Leones, en las que además se les indica qué hacer para que no avance esta enfermedad.

De acuerdo con especialistas, esta enfermedad ocurre porque los niveles altos de azúcar en la sangre causan daño a los vasos sanguíneos en la retina. Estos vasos sanguíneos pueden hincharse y tener fugas de líquido. También pueden cerrarse e impedir que la sangre fluya. A veces, se generan nuevos vasos sanguíneos anormales en la retina. Todos estos cambios pueden hacerle perder la visión.

“Decirles que hay muchas personas con retinopatía diabética, muchas personas que no lo saben y con los estudios les mostramos, les pedimos que cuiden su vista”, explicó Ordoñez.

Por otra parte comentó que de realizar un tamizaje a la población lagunera, al menos un 80 por ciento presentaría algún defecto, no por enfermedad, sino en su ojo.