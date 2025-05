Menor resulta con lesiones al chocar en motocicleta contra camioneta en la Eduardo Guerra

La mañana de este sábado se registró un percance vial en el sector poniente de la ciudad, específicamente en el cruce de la avenida Tercera y la calle N, correspondiente a la colonia Eduardo Guerra, donde un menor de edad que tripulaba una motocicleta resultó con diversas lesiones menores al impactarse contra una camioneta.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 10:30 horas, cuando Santiago, un adolescente de 13 años de edad, conducía una motocicleta de la marca Italika, modelo FT125, color negro, sin portar el casco de seguridad reglamentario. Circulaba sobre la calle N, mientras que la otra unidad involucrada, una camioneta Suzuki XL7 en color gris, era conducida por un hombre identificado como Sergio, de 67 años, quien se desplazaba sobre la avenida Tercera.

De acuerdo con los primeros indicios, el incidente se produjo cuando, al llegar ambos vehículos al cruce en mención, la motocicleta se impactó en la parte posterior izquierda de la camioneta. A consecuencia del impacto, el menor fue proyectado hacia el pavimento, sufriendo diversas abrasiones en diferentes partes del cuerpo.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al joven motociclista y determinaron que sus lesiones no revestían gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. No se reportaron personas más lesionadas a raíz de este accidente.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, así como agentes de la unidad de peritos, se encargaron de las diligencias correspondientes para la elaboración del informe técnico del percance. Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa para remolcar ambas unidades al corralón municipal, donde permanecerán bajo resguardo en tanto se deslindan las responsabilidades legales por los hechos ocurridos.