Menor de seis años resulta lesionado tras volcadura en Cuencamé

EL SIGLO DE TORREÓN

Un menor de seis años de edad resultó lesionado luego de que el vehículo en el que viajaba sufrió una volcadura en el municipio de Cuencamé.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 21 de agosto del 2025 sobre la carretera que conduce de la localidad de Pedriceña a la cabecera municipal, en el tramo conocido como “Pozuelos”.

Se trata de un pequeño del sexo masculino de seis años de edad, mismo que tiene su domicilio en la colonia La Plazuela de Cuencamé.

Dicho menor viajaba a bordo de una camioneta de la marca Ford Windstar, modelo 1999, en compañía de su madre de nombre Naira de 23 años y la pareja de la femenina, un joven de nombre Julián de 21 años, quien iba como conductor.

Al circular sobre la vialidad mencionada presuntamente un neumático se reventó y la unidad se volcó.


Tras el accidente, el menor fue trasladado a las instalaciones del Hospital General de la ciudad de Gómez Palacio, a donde ingresó con un traumatismo craneoencefálico leve.


El personal de la Guardia Nacional división caminos, se encargó de tomar conocimiento del accidente y de elaborar los primeros peritajes en el lugar.


El vehículo siniestrado fue retirado del lugar con la ayuda de una grúa y enviado a un corralón de la ciudad para su resguardo.


De las lesiones tomó conocimiento el Agente Investigador del Ministerio Público, quien acudió al citado hospital.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, del Región Laguna, abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias sobre el caso.


               
               


               

               
               

               
               
               
