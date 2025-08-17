Menor de edad resulta lesionada tras choque de motos en Gómez Palacio

Una femenina menor de edad resultó lesionada tras un choque entre dos motocicletas en la colonia Cinco de Mayo de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 18:30 horas del pasado sábado en el cruce de la Calzada México 91 y la calle Mariano Arista de dicho sector habitacional.

La joven herida responde al nombre de Reyna Guadalupe de apenas 17 años de edad.

Dicha persona viajaba como acompañante de una motocicleta de la marca Italika, color negro con rojo, modelo 2025, sin placas de circulación, la cual era conducida por Jesús Manuel de 19 años de edad.

Se informó que al circular sobre la intersección mencionada, dicha unidad fue impactada por otra moto también de color negro con rojo, modelo 2016, sin placas, conducida por un adulto mayor de nombre José Ángel de 65 años de edad.

Tras el contacto, las tres personas salieron proyectadas a la cinta asfáltica pero la joven se llevó la peor parte.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y trasladaron a la lesionada a las instalaciones del Hospital General, para aúna atención médica especializada.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre sucedido.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, resguardaron la zona mientras los rescatistas realizaban su labor.

Será la autoridad competente la que se encargará de deslindar las responsabilidades en base a las trayectorias de las unidades y las declaraciones de los involucrados y posibles testigos.

Finalmente, ambas motocicletas fueron retiradas del llegar con la ayuda de una grúa y depositadas en un corralón de la ciudad para su resguardo.