Menor de edad conduce camión de ruta en Gómez Palacio y provoca sanción

Pasajeros de un camión de transporte público, que se presume era ruta Cereso en Gómez Palacio, grabaron el momento en el que un menor de edad conducía la pesada unidad, por lo que de inmediato el video se viralizó en redes sociales causando diversos comentarios.

La mayoría cuestionaba a las autoridades de transporte y algunos más, se prestaron para hacer bromas como el que hoy en día se requiere de experiencia al solicitar una oportunidad en varias profesiones.

Algunos otros comentarios fueron de preocupación sobre todo por la integridad de los pasajeros que viajaban en ese momento en el transporte que conducía el menor, que apenas y lograba ver el camino e incluso alcanzar los pedales, lo que en un momento dado no le permitirían actuar con pericia.

En respuesta, la Subsecretaria de Movilidad y Transporte en Durango vía comunicado, lamentó los hechos y desaprobó el hecho calificándolo como irresponsable por parte del chofer de la unidad identificada con el número económico 045 azul, quien además es padre del menor conductor.

Rafael Valentín Aragón, Subsecretario de Movilidad y Transportes en Durango, indicó que fue una irresponsable decisión del chofer, permitirle a su hijo menor de edad conducir la unidad de servicio público, que si bien, advierte el operador sólo fue un instante, y afortunadamente no escaló a mayores, “es un hecho que no puede pasarse por alto”, se advierte en el comunicado.

Además se informó que por el hecho, la Subsecretaría de Movilidad y Transporte Público aplicó una sanción al chofer de la unidad conforme al reglamento.

Se explicó que la sanción se aplicó “por no cumplir con las disposiciones de la Ley de Transportes, y la unidad fue retirada de circulación y hoy se encuentra resguardada en corralón”.