Menor de 13 años impacta su moto contra patrulla de la Fuerza Metropolitana en Gómez Palacio

Un menor de 13 años de edad que viajaba en una motocicleta resultó lesionado tras presuntamente no respetar una señal de alto e impactarse contra una patrulla de la Fuerza Metropolitana en la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 22:15 horas del pasado miércoles en el cruce de la avenida Emilio Zapata y la calle Escobedo de la colonia Santa Rosa.

Se trata de un joven de nombre Juan Carlos de 13 años, quien conducía una motocicleta de la marca Italika, modelo 2021, color blanco, sin placas de circulación.

Dicha persona se desplazaba sobre la calle Escobedo y al llegar a la intersección mencionada, no respetó su alto y se impacto contra el costado trasera izquierdo una patrulla de la Fuerza Metropolitana que circulaba con preferencia.

De trata de una camioneta de la marca Dodge, linea RAM, modelo 2023, color gris con azul, la cual portaba placas de circulación del estado de Durango y número económico 378, cuyo chofer se identificó como Gumaro de 32 años de edad.


El motociclista salió proyectado a la cinta asfáltica donde terminó tendido con múltiples golpes en el cuerpo.


Se inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate de la ciudad vía radio.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios al menor, el cual fue trasladado al Sanatorio San José para una atención médica especializada.


Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) se encargó de resguardar la zona mientras los rescatistas realizaban su labor.


Del accidente tomó conocimiento el propenso del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.


Tanto el vehículo oficial como la motocicleta fueron retirados del lugar y enviados a un corralón de la ciudad para su resguardo.


Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.


