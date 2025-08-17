Menor de 12 años es violentado por su padre, el agresor fue detenido por agentes municipales

La Unidad Especializada en Atención Temprana y Acompañamiento en Situación de Riesgo de la Policía Municipal de Torreón, intervino de manera inmediata tras recibir un reporte vía sala de radio sobre un caso de maltrato infantil, registrado a las 08:46 horas de la mañana del domingo.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de un familiar del menor, a donde llegó su padre biológico para agredirlo sin razón alguna e identificado como Rodolfo “NN” de 55 años, quien se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas debido a su adicción a las mismas. De acuerdo con las primeras indagatorias, el agresor utilizó un cuadro de cargador de celular para golpear al menor.

Elementos de la corporación procedieron a la detención inmediata del presunto responsable, mientras que el menor recibió acompañamiento por parte de la Unidad Especializada. Tras la valoración del médico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se determinó el traslado del niño a la Cruz Roja Mexicana, donde fue atendido de urgencia.

El diagnóstico médico indicó que presentaba traumatismo craneoencefálico leve, una y herida en la ceja izquierda, que requirió dos puntadas de sutura, una golpe con probable fractura en el pómulo izquierdo y diversos hematomas y abrasiones en el cuerpo.

Durante todo el proceso estuvo presente la señora Laura Cecilia, prima de la víctima, quien brindó acompañamiento. Asimismo, se notificó al Ministerio Público de Delitos cometidos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes, mientras que la pariente del menor se trasladó a las oficinas del Ministerio Público para dar inicio al protocolo de denuncia correspondiente para que su caso sea turnado ante la PRONNIF.