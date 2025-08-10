Mejoran espacios públicos en la colonia Veredas de Santa Rita en Gómez Palacio

La Dirección de Servicios Públicos, realizó labores de limpieza, retiro de maleza y barrido en la plaza pública y el camellón de la colonia Veredas de Santa Rita, promoviendo así un entorno más limpio, seguro y saludable.

Mario Silva Solís, titular de la dependencia, informó que personal del área de Parques y Jardines intervino tanto el área verde como el camellón principal de la colonia, llevando a cabo poda estética, retiro de maleza y mantenimiento integral, con el objetivo de revitalizar estos espacios que fungen como punto de encuentro para las familias del sector.

“El mejoramiento de los espacios públicos es una prioridad para la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, quien ha instruido mantenerlos en condiciones óptimas desde el inicio de su administración, como parte de una estrategia para elevar la calidad de vida de los gomezpalatinos”, señaló Silva Solís.

El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de un programa permanente que se desarrolla en distintos puntos del municipio, tanto en zonas urbanas como rurales. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en la conservación de los espacios intervenidos, los cuales son patrimonio común y reflejo del compromiso comunitario.