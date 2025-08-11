Mejora pondrá la tortilla en la mesa... y el alivio en el bolsillo

Finanzas Wall Street Precio del dólar hoy Dólar Tipo de cambio Pemex

FABIOLA P. CANEDO

El alimento más básico de la mesa mexicana se convierte en una herramienta de transformación social. A través del programa Mejora, en Torreón se lanza esta semana una iniciativa que busca distribuir más de 2,000 kilos diarios de tortilla a bajo costo en colonias de toda la ciudad. Se trata de un esfuerzo permanente que llegará cada semana a las comunidades, con el objetivo de aliviar el gasto diario de las familias.

“Si en tu colonia te toca los lunes, estaremos ahí todos los lunes. No es un programa que llega una vez y desaparece”, explicó Hugo Dávila Prado, coordinador del programa Mejora. La estrategia contempla convocatorias en plazas principales y puntos comunitarios, donde los vecinos podrán acceder a este alimento esencial sin que represente un golpe a su bolsillo.

Este nuevo programa se suma a una serie de acciones que Mejora ha venido desarrollando con un enfoque directo en la economía familiar. El Mercadito, por ejemplo, ha sido un éxito ofreciendo productos de primera necesidad a precios accesibles.

“Nos lo siguen pidiendo en todas partes. Ya regresamos a las colonias y estamos haciendo un esfuerzo por tenerlo más seguido”, comentó.

Además, el Club del Adulto Mayor ha brindado atención médica, limpieza dental y actividades recreativas a personas mayores, reconociendo su valor en la comunidad y ofreciéndoles espacios de cuidado y dignidad.


“Los apapachamos, les damos ese servicio que merecen”, dijo el coordinador.


En el ámbito del mejoramiento de vivienda, el programa ha colocado más de 600 minisplits y realizado más de 3,000 acciones de pintura e impermeabilización, ayudando a que cientos de hogares sean más seguros y confortables.


“La gente necesita soluciones reales, y eso es lo que estamos ofreciendo”, afirmó.


El componente de infraestructura también forma parte de esta visión integral. Se destinarán 30 millones de pesos a obras de pavimentación en colonias que más lo necesitan, priorizando aquellas que ya cuentan con drenaje adecuado para evitar trabajos mal planeados.


“El equipo de Mejora camina las calles. Coordinamos con el municipio para asegurarnos de que las obras sean duraderas y funcionales”, explicó Dávila.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Alimentos Alimentación Tortilla Maíz

               


               Comentar esta noticia
               
         

         
