Megafarmacia del Bienestar se encarece 4 mil millones y opera como simple bodega

El costo total de la Megafarmacia del Bienestar aumentó más de 4 mil millones de pesos respecto al presupuesto calculado el año pasado, y que está planteado a erogar en 30 años por la vida útil estimada del Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis).

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la inversión en el terreno y las bodegas en Huehuetoca, Estado de México, más el acondicionamiento y lo que el gobierno federal erogará en la operación y mantenimiento en tres décadas pasó de 10 mil 800 millones de pesos a 15 mil 028 millones 465 mil 872 pesos.

Incluso se modificó el presupuesto gastado en los primeros años. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) había planeado erogar mil 676 millones 649 mil 569 pesos durante 2023, y mil 937 millones 908 mil 556 pesos en 2024, en total, 3 mil 614 millones 558 mil 125 pesos en esos dos años.

Sin embargo, según el Proyecto de Inversión en Cartera de la Secretaría de Hacienda, en 2023 sólo se invirtieron 669 millones 714 mil 145 pesos y en 2024, la empresa estatal gastó 2 mil 277 millones 405 mil 576 pesos en la Megafarmacia.

En 2025 tiene planeado erogar 821 millones 131 mil 222 pesos para terminar con la etapa de inversión en 3 mil 768 millones 250 mil 943 pesos en octubre de este año.

De estos, 565 millones 243 mil 299 pesos serán de recursos fiscales (primera vez que se utilizan, en 2023 y 2024 no se usaron) y 255 millones 887 mil 923 pesos de presupuesto propio.

Es sólo bodega

Oficialmente desapareció "la farmacia más grande del mundo" que se inauguró en diciembre de 2023, a marchas forzadas, para tratar de mitigar el desabasto de medicamentos que arrastró durante su sexenio el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Van a estar los medicamentos en los centros y hospitales, pero si llega el paciente y no hay la medicina, se podrá llamar a este centro de distribución y ya hay equipos recibiendo las llamadas, hay personal del IMSS, ISSSTE, y del IMSS-Bienestar", aseguró el exmandatario el 29 de diciembre de 2023.

Sin embargo, Hacienda actualmente la define solamente como bodega para distribuir algunos medicamentos al IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE, ya que los fármacos de la compra consolidada 2025-2026 llegarán directamente a los hospitales grandes, institutos nacionales de salud y las unidades médicas de alta especialidad, de acuerdo con el procedimiento marcado por la Secretaría de Salud.

"El proyecto busca establecer el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis), el cual permitirá concentrar los servicios de almacenamiento y preparación de pedidos (picking) que presta Birmex al ISSSTE, IMSS e IMSS-Bienestar, logrando economías de escala que permitirán mayor eficiencia y una reducción de costos para la institución", especifica la Secretaría de Hacienda.

Birmex también dio por terminado el proyecto de López Obrador. Mediante una solicitud de información se le consultó: ¿La Megafarmacia sigue surtiendo recetas a pacientes del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE?, y ¿cuántas recetas ha surtido desde su inauguración?

La empresa estatal respondió que "la Megafarmacia del Bienestar no surte recetas al ser competencia de los institutos correspondientes".

Nunca fue surtida

Desde que inició su operación, el Cefedis contó con apenas 0.9% del total de medicamentos que puede almacenar, es decir, tiene una capacidad estimada de almacenamiento de 280 millones de piezas, pero arrancó únicamente con 2 millones 465 mil 975.

EL Universal documentó que, al 29 de abril de 2024, a cuatro meses de su inauguración, la Megafarmacia solamente había surtido 341 recetas, lo que representó 2.7 recetas diarias en promedio.

Para dimensionar los resultados ínfimos, en comparación, el IMSS dejó sin surtir 4 millones 527 mil 281 recetas a sus derechohabientes durante 2024, lo que representaron 11 millones 575 mil 307 piezas de medicamentos.

En septiembre del año pasado, en su último Informe de Gobierno, López Obrador le dedicó tres párrafos a su megaproyecto, para informar que del 29 de diciembre de 2023 a junio de 2024 apenas surtió mil 155 pedidos de medicamentos a nivel nacional, o sea, seis recetas diarias, en promedio.

Mediante una solicitud de información realizada por esta casa editorial, Birmex informó en diciembre de 2024 que estaba casi vacía y apenas tenía almacenadas un millón 150 mil 616 piezas de medicamentos, es decir, menos de la mitad de los fármacos que tenía cuando fue inaugurada.

Tuvo medicamentos prestados

En abril de 2024, la Megafarmacia llegó a tener aproximadamente 60 millones de piezas de medicamentos almacenados, pero no como resultado de la compra de estos, sino que se trató de fármacos prestados del IMSS e IMSS-Bienestar, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), y de la Secretaría de Salud (Ssa).

El 14 de mayo del año pasado, EL Universal publicó la nota "Megafarmacia ordeña a IMSS y estados para surtir bodega", con datos de Birmex obtenidos a través de transparencia, donde dio a conocer que el IMSS aportó 816 claves de medicamentos, mientras que el IMSS-Bienestar envió 379 hasta el 30 de abril de 2024.

Las entidades a las que les quitaron mayor número de medicamentos fueron: Estado de México, 8 millones 118 mil 610 piezas; Tabasco, 5 millones 442 mil 617; Veracruz, 3 millones 880 mil 461; Chiapas, 3 millones 120 mil 90; Michoacán, 3 millones 105 mil 302; Hidalgo, 2 millones 84 mil 656; Oaxaca, un millón 717 mil 132; Puebla, un millón 231 mil 95, y Guerrero, un millón 227 mil 243.

Entre los medicamentos que se enviaron a la Megafarmacia estuvieron varios utilizados para tratar diversos tipos de cáncer, como busulfán, empleado para un determinado tipo de leucemia mieloide crónica; capecitabina, para cáncer de mama y de colón, y epirubicina y fulvestrant, para el cáncer de mama.

Birmex debe aclarar destino de mil mdp

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México debe aclarar el destino de mil 044 millones 882 mil pesos por diversas irregularidades en pagos que realizó para adquirir medicamentos en 2023, y en algunos casos, sin que cumpliera con la calidad necesaria.

De acuerdo con la tercera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2023, presentada en febrero de este año, Birmex pagó 819 millones 630 mil pesos a la empresa Almacenaje y distribución Avior y 152 millones 553 mil pesos a Farmacéuticos Maypo sin proporcionar la totalidad de la evidencia documental comprobatoria que acredite la prestación del servicio por parte del proveedor.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que también pagó 24 millones 258 mil pesos a la empresa Neuronic Mexicana por los medicamentos cloranfenicol, pilocarpina y atropina que no se encontraban sus claves aprobadas en el Compendio Nacional de Insumo para la Salud, y que no fueron requeridas por el entonces Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), de las cuales se identificaron diversos rechazos por parte de las instituciones de salud.

341 recetas había surtido la Megafarmacia a cuatro meses de su inauguración.

Además, pagó 15 millones 390 mil pesos a la misma empresa por 10 lotes de medicamento que fueron rechazados por los defectos de calidad, los cuales no cumplieron con las pruebas de variación de volumen realizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Director de Birmex, removido por compras a sobrecosto

En abril de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Jesús Olmos, director de Birmex, encargada de la Megafarmacia, fue separado del cargo para que sea investigado por la compra de medicamentos con un sobreprecio de 13 mil millones de pesos.

Sin embargo, la cantidad es mayor, ya que de acuerdo con cálculos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las irregularidades ascienden a alrededor de 15 mil millones de pesos, afirmó Raquel Buenrostro en el programa Con los de Casa, deEL Universal, el pasado 14 de mayo.

También fueron separados del cargo la directora administrativa de la empresa estatal, el director de logística, el titular de planeación y otros funcionarios.

Preocupa abasto en IMSS-Bienestar

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, informó que en la reunión que mandatarios de Morena sostuvieron este viernes con la presidenta Claudia Sheinbaum le externaron su preocupación por el abasto de medicamentos en el programa IMSS-Bienestar.

En breve reunión con medios, el gobernador hidalguense informó que la Presidenta hizo el compromiso de visitar a cada una de las entidades que están dentro de este programa para revisar sus avances.

"¿Hubo alguna preocupación o alguna petición que externaran los gobernadores?", se le preguntó a Sheinbaum Pardo.

"Sí, sí, sobre todo lo relacionado con los medicamentos. Es un tema que están atendiendo, pero que en cada entidad nos está presionando", respondió.

En entrevista aparte, Carlos Ulloa, nuevo director de Birmex, anunció que hará un recorrido por hospitales y clínicas para garantizar el abasto de medicamentos.

"La idea es garantizar el medicamento, el objetivo común entre todos los directores y todos los sistemas de salud es que la derechohabiencia tenga en la mano al medicamento, es nuestro gran reto", aseguró el directivo.

"¿Ya no habrá retrasos?", se le consultó.

"No, no, no debe de haber, esas condiciones en el nuevo contrato, abasto calidad y precio", dijo.