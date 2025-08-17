Medio Ambiente confirma trasplante de árboles del Vial Independencia-Abastos

Todos los árboles que serán retirados como parte de las obras del Sistema Vial Independencia-Abastos serán trasplantados, aseguró Marcelo Sánchez Adame, director de Medio Ambiente del municipio de Torreón. El funcionario reafirmó el compromiso con la conservación ecológica, al señalar que se tiene previsto reubicar cada ejemplar en espacios públicos estratégicos de la ciudad.

“Todos se trasplantan, absolutamente”, enfatizó, y detalló que los árboles serán reubicados principalmente en el Bosque Urbano, el Bosque Venustiano Carranza y algunos puntos del bulevar Constitución.

Originalmente se proyectaba que 51 árboles no podrían ser trasplantados debido a su edad, tipo o condiciones fitosanitarias. Sin embargo, el director de Medio Ambiente aclaró que actualmente se contempla el trasplante de los 96 ejemplares, y que el equipo municipal está listo para iniciar el proceso.

“Ya tenemos la maquinaria lista, tenemos al personal listo. Estamos nada más esperando las indicaciones del gobierno del estado para empezar en conjunto a realizar el trasplante”, explicó.

El retraso se debe a un periodo vacacional de dos semanas por parte del personal estatal, pero se espera que la agenda se reactive en breve.

El trasplante de árboles es un procedimiento complejo que requiere maquinaria especializada. Sánchez Adame explicó que la máquina utilizada puede mover un solo árbol por operación, lo que hace que el proceso sea lento pero seguro.

“Hay algunos que van a ser más fáciles, unos que son un poco más complicados por su altura y su tamaño, pero sí se va a realizar. Un poco tardado, pero todo se va a realizar”, aseguró.

Además, se contempla reanudar la reunión del Consejo de Medio Ambiente para informar a todos los integrantes sobre el plan de trasplante y garantizar la transparencia del proceso.

“Estoy esperando la agenda del personal del Estado para volver a convocar abiertamente este consejo y que todos estén informados de cómo se va a hacer este trasplante”, dijo.

Los espacios seleccionados para recibir los árboles trasplantados fueron elegidos por su valor ecológico y su capacidad para integrarlos de manera armoniosa. El Bosque Urbano y el Bosque Venustiano Carranza son dos de los pulmones verdes más importantes de Torreón, mientras que el bulevar Constitución ofrece puntos adecuados para reforzar la presencia de vegetación en zonas urbanas.