Medallistas van por más logros dentro del trampolín

El medallista de Plata en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 en la prueba de trampolín 3 metros sincronizados, Juan Manuel Celaya Hernández, expresó su satisfacción tras subir al podio junto a su compatriota Osmar Olvera Ibarra.

“Durante el 2024, la medalla olímpica fue lo que más me marcó este año y el trabajo realmente es la mejor estrategia, no hay de otra. Hay que seguir puliendo técnicas, siempre hay algo que se pueda mejorar, no quedarnos con este resultado pasado que fue muy bueno porque todavía hay forma de mejorar”, compartió Celaya.

HACEN SU TRABAJO

Detrás de cada logro del saltador regiomontano hay un esfuerzo constante que se construyó bajo los elementos de la disciplina y la perseverancia, junto al apoyo de sus seres queridos.

“Primeramente, yo pasé por una etapa muy dura de mi carrera deportiva. Fue más el trabajo propio, apoyo con mis seres queridos, aprovechar las oportunidades que se me presentaban para poder seguir adelante. Ahora, ya tengo esa parte un poco más tranquila para seguir adelante con mi carrera deportiva”, expresó.

Celaya Hernández también destacó la importancia de su estancia en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), resaltando el apoyo recibido para su preparación.

“El apoyo realmente que se me dio para entrenar en el CNAR, estar todavía aquí internado, tener mis fisioterapeutas, mis nutriólogos, las instalaciones, toda esa parte la agradezco mucho”, comentó.

DAR UN POCO

MÁS De cara a la temporada 2025, el medallista olímpico aseguró que redoblará esfuerzos para destacar en competencias internacionales como las Copas del Mundo de Canadá y China, así como en el Campeonato Mundial en Singapur, Singapur, que se celebrará del 11 de julio al 3 de agosto.

“El 2025 sería un año tranquilo relativamente, tenemos las Copas del Mundo en Canadá en abril y en Beijing en mayo. Posteriormente, el selectivo para el Campeonato del Mundo en Singapur, que es la competencia más importante en la que estamos enfocados y regresar de nuevo al pódium mundial”, detalló.