'Me van a ver como nunca me han visto', dice la actriz Giovanna Romo

Se le ha visto en novelas de diversas televisoras, en el colectivo de comedia Backdoor, en el reality show Bake Off México: El gran pastelero y ahora se encuentra ante un nuevo proyecto que tendrá como consecuencia que haya un antes y un después en su carrera.

Ella es Giovanna Romo, joven actriz que se alista para presentar en los cines de todo el país la película Qué huevos, Sofía, misma que ella protagoniza en el papel de Sofía.

La película llegará a las salas laguneras el 27 de febrero, pero un día antes se llevará a cabo una premier siglera a las 8:00 de la noche en Cinépolis, dirigida a nuestros suscriptores. Si usted es suscriptor vigente, puede llamar para separar sus invitaciones dobles al 871 716 4514.

Vía Zoom, Romo charló con El Siglo de Torreón de cómo el largometraje de alguna manera está cambiando su vida y además confía en que el público conecte con "Sofía".

"'Sofía' empodera y los personajes de la historia también. La idea de ser actriz y emprender esta carrera es dar un mensaje y hacer una gama de personajes que vayan ajenos a ti y que te conecten de alguna forma, además de que le dejen algo al público.

"Sé que han conocido más mi trabajo por la comedia; entonces, para mí esta película es un reto, y significa un antes y un después en mi carrera, porque sí tiene un mensaje muy fuerte. Me van a ver como nunca me han visto y se los digo sin ser spoiler", dijo.

La entrevistada mencionó que se encuentra justo ahora envuelta en un racimo de emociones ante el estreno de Qué huevos, Sofía.

"Estoy feliz, conmovida, a la expectativa y con muchas ganas de que la gente vaya al cine y se den la oportunidad de ver esta historia dirigida por Carlos Santos".

En ese sentido, mencionó que laborar con Santos, responsable de títulos como Chilangolandia o Señora influencer, ha sido todo un agasajo.

"Carlos es una gran promesa para el cine y para estas historias que le dan un giro inesperado a tu cabeza y a lo que ves como espectador. Estoy contenta de ser parte de esta cinta de su mano".

Pero, ¿de qué trata Qué huevos, Sofía? La artista, nacida en Guadalajara, dio algunos detalles de la trama.

"Gira en torno a 'Sofía', con una hija, que tiene un cúmulo de ganas de ser reconocida en su empresa relacionada con alimentos, donde ha laborado por muchos años. Su jefe es un injusto que le hace la vida imposible a ella porque él cuenta con otros objetivos muy personales. 'Sofía' tendrá que pasar por bastantes adversidades en su universo interno. Créanme que se van a sorprender".

Aceptó Giovanna Romo que generó una enorme empatía con su rol en tal filme en el que también figuran Liliana Arriaga "La Chupitos", Sergio Mayer, Ricardo Peralta, Alejandro de la Madrid y Yanet García.

"La verdad es que desde que me lo ofrecieron, en lugar de juzgarlo, porque luego a los actores se nos da eso de criticar a nuestros mismos personajes, ya sea por sus acciones o decisiones, lo amé tal como es, porque es una mujer que lo último que tiene es ser perfecta, pero qué hacer con esos defectos o errores... esa es la trama de esta cinta. Se van a divertir, pero también a conmover".

Giovanna Romo comentó que la película tuvo locaciones en la Ciudad de México y en Las Vegas. Una en especial le dio terror.

"Era una fábrica abandonada que ya ustedes podrán verla. Yo salía corriendo cada vez que apagaban las luces. Obviamente, a todos nos fascinó ir a la 'Ciudad del Pecado' a realizar algunas escenas", expresó entre risas.

Por último, Giovanna comentó qué es lo que le fascina de hacer cine. "Para mí ha sido un juego, un universo de emociones. Que me digan, 'oye, estás en el cine protagonizando una película', yo lo veo como algo sorprendente porque hay muchas personas que se quedan en el camino y no logran algo así. Me da orgullo que me hayan dado esta oportunidad. Estoy conmovida, la verdad".