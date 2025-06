'¡Me pongo serio y los hago mier...!': Martinoli a Televisa Deportes | Video

Christian Martinoli volvió a encender la polémica este miércoles mientras narraba el encuentro entre México y Surinam en la Copa Oro 2025 a través del canal de YouTube de Luis García. Tras las críticas previas de David Faitelson hacia el estilo de narración que Martinoli y García han adoptado en plataformas digitales, el comentarista de TV Azteca decidió responder con una fuerte declaración y su característico humor sarcástico.

“Me pongo serio y los hago mierda”, afirmó Martinoli durante la transmisión, lanzando una ácida crítica dirigida a todo el equipo de Televisa Deportes y a quienes han cuestionado su forma de narrar. De manera irónica, se refirió a algunos comentarios negativos con frases como: "'Ese wey no sabe nada' (dice haciendo autocrítica), 'Es un pinche payaso', '¡Ya sáquenlo!', 'Es un pinche narrador asqueroso', 'Está maldito de moda', 'Es un muerto', 'Ofende a los jugadores, ofende al periodismo', 'Genera violencia', 'Es prensa vomitiva'... ¿Qué más linduras dicen esta bola de pendejos?”.

Martinoli no dejó pasar la oportunidad para enfatizar su preparación profesional: “Yo fui a la universidad, güeyes, y cuando quieran les doy una pinche repasada el día que se me antoje. Esto es porque se me antoja, porque les doy la ventaja. Se los repito, güeyes. Me divierto. Es la ventaja que les doy. Me pongo serio y los hago mierda - ¿Qué es lo que no entienden?”.

Sus palabras provocaron risas y reacciones cómplices de Luis García y Jorge Campos, quienes acompañaban la narración en la mesa de análisis del programa conocido como “Farsantes con gloria”.

En respuesta a estas declaraciones, David Faitelson escribió en su cuenta de X (antes Twitter):

“Ya me di cuenta que en esta y otras redes sociales consumen mucha ‘basura’. Yo no produzco ‘desperdicios’. Trato y trataré siempre de ofrecer la mayor calidad posible. Si quieren ‘basura’, ya saben…”

Con esta réplica, la polémica entre los comentaristas de TV Azteca y Televisa Deportes sigue encendida, y promete mantenerse como uno de los temas más comentados durante la Copa Oro 2025.