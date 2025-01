¿M’Balia de OV7 fue hospitalizada? Esto es lo que sabemos

M’Balia Marichal, integrante de OV7, atraviesa un complicado momento de salud tras ser hospitalizada por una infección en los riñones.

Aunque la cantante, quien es hermana de Kalimba, no ha brindado declaraciones al respecto, su estado fue confirmado por Érika Zaba, amiga cercana y también miembro de OV7. Zaba comentó durante una entrevista en Ventaneando que, al enterarse de la situación, contactó a M’Balia, recibiendo respuesta de su esposo: “Me contestó su marido y me explicó que ya todo está más estable”.

¿Qué es una infección renal?

La enfermedad que afecta a M’Balia se debe a una infección de las vías urinarias que llega a los riñones. Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, este tipo de infección puede iniciar en la vejiga y avanzar hacia los riñones, requiriendo atención médica inmediata para evitar daños permanentes.

De acuerdo con Mayo Clinic, una infección renal puede presentar síntomas como fiebre, dolor al orinar, náuseas, dolor en la espalda, y, en casos graves, riesgo de que las bacterias lleguen al torrente sanguíneo, lo que podría ser fatal.

En 2016, M’Balia compartió en una entrevista que había sufrido por una bacteria, aunque no especificó detalles. Ahora, nuevamente enfrenta problemas médicos, aunque Érika Zaba aseguró que su estado actual es más estable.

M’Balia no es la única figura del espectáculo que ha enfrentado padecimientos renales. Dulce, años antes de su fallecimiento, recibió un trasplante de riñón, mientras que El Kompayaso padeció insuficiencia renal.

El panorama médico de M’Balia parece estar controlado, pero las infecciones renales requieren seguimiento constante para evitar complicaciones futuras.