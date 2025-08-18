Mazatlán descarta a Guillermo Ochoa como su nuevo portero; 'Es un rumor'

Guillermo Ochoa sigue en búsqueda de un club en el planeta para mantenerse activo con miras a la Copa del Mundo de 2026, una edición en la que, de llegar, podría alcanzar su sexta participación mundialista.

Con el tiempo en su contra y la falta de interés por parte de algunas instituciones, la posibilidad de verlo sin equipo crece cada vez más, ahora tras ser rechazado por Mazatlán FC de la Liga MX.

Luego de semanas llenas de rumores que colocaban a Ochoa como opción para reforzar la portería del equipo morado, todo se desvaneció al escuchar a Robert Dante Siboldi, entrenador del club, rechazar cualquier acercamiento.

“Es una gran figura del futbol mexicano, pero nosotros estamos tranquilos con los tres porteros que tenemos, incluso con el cuarto, que tiene un gran futuro. No hay nada cierto, es un rumor”, mencionó.

El exjugador del AVS de Portugal, quien salió por la puerta de atrás del equipo luso, ha tenido dificultades en los últimos meses, manteniéndose en entrenamiento, pero en la misión de encontrar un club para seguir en el radar de Javier Aguirre.

El último partido de Guillermo Ochoa en Europa fue el 17 de mayo de 2025, cuando jugó con el AVS Futebol SAD en la Primeira Liga de Portugal. En ese encuentro, su equipo fue derrotado 0-3 ante el Moreirense, lo que los obligó a disputar un partido de promoción para evitar el descenso.