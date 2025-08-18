Deportes Santos Laguna Apertura 2025 Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna

Guillermo Ochoa

Mazatlán descarta a Guillermo Ochoa como su nuevo portero; 'Es un rumor'

El técnico Robert Dante Siboldi aseguró que están conformes con sus porteros y descartó fichar a Ochoa

Mazatlán descarta a Guillermo Ochoa como su nuevo portero; 'Es un rumor'

Mazatlán descarta a Guillermo Ochoa como su nuevo portero; 'Es un rumor'

EL UNIVERSAL

Guillermo Ochoa sigue en búsqueda de un club en el planeta para mantenerse activo con miras a la Copa del Mundo de 2026, una edición en la que, de llegar, podría alcanzar su sexta participación mundialista.

Con el tiempo en su contra y la falta de interés por parte de algunas instituciones, la posibilidad de verlo sin equipo crece cada vez más, ahora tras ser rechazado por Mazatlán FC de la Liga MX.

Luego de semanas llenas de rumores que colocaban a Ochoa como opción para reforzar la portería del equipo morado, todo se desvaneció al escuchar a Robert Dante Siboldi, entrenador del club, rechazar cualquier acercamiento.

“Es una gran figura del futbol mexicano, pero nosotros estamos tranquilos con los tres porteros que tenemos, incluso con el cuarto, que tiene un gran futuro. No hay nada cierto, es un rumor”, mencionó.

El exjugador del AVS de Portugal, quien salió por la puerta de atrás del equipo luso, ha tenido dificultades en los últimos meses, manteniéndose en entrenamiento, pero en la misión de encontrar un club para seguir en el radar de Javier Aguirre.


El último partido de Guillermo Ochoa en Europa fue el 17 de mayo de 2025, cuando jugó con el AVS Futebol SAD en la Primeira Liga de Portugal. En ese encuentro, su equipo fue derrotado 0-3 ante el Moreirense, lo que los obligó a disputar un partido de promoción para evitar el descenso.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Guillermo Ochoa Mazatlán

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Mazatlán descarta a Guillermo Ochoa como su nuevo portero; 'Es un rumor'


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407421

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx