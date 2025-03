¿Qué está pasando con las redes de Mayrín Villanueva?

Mayrín Villanueva fue víctima de un hackeo en sus cuentas de redes sociales. La actriz reveló que aún no ha conseguido recuperar su perfil de Facebook, el cual ha sido manipulado, mostrando imágenes editadas mediante inteligencia artificial.

"Me hackearon la de Facebook y no la puedo recuperar… Ahora, con inteligencia artificial puedes hacer lo que quieras y hay fotos que ni siquiera es mi cuerpo, y está mi cara", dijo la actriz.

En una entrevista para el programa “Despierta América”, la actriz compartió que se percató del hackeo después de un tiempo, alertada por otras personas sobre las imágenes que comenzaron a circular en su perfil de Facebook.

“Yo el Facebook casi no lo usaba, por eso me di cuenta muy tarde. Hasta que la gente se atrevió a decirme: ‘Oye, Mayrín ¿esto?’, y fue cuando dije ‘Ok, eso no es mío’”.