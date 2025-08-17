Mayor accesibilidad de plataforma “Receta Completa”, pide Álvaro Moreira ante desabasto de medicinas

Desde Congreso del Estado se exhortó a la Secretaría de Salud del Gobierno federal (SSA) a fortalecer campañas de difusión de la plataforma “recetacompleta.gob.mx”, entre las y los derechohabientes, a fin de que conozcan el proceso y tiempos de respuesta de sus reportes.

Lo anterior durante la última sesión que se llevó a cabo, donde se se aprobó dicha dictamen relativo a un punto de acuerdo, el cual presentó en tribuna el diputado Álvaro Moreira Valdés, quien también pidió a la dependencia federal, habilitar otros medios de contacto que hagan válido este recurso, considerando las limitaciones digitales que muchos usuarios tienen.

Bajo este contexto, recordó que recientemente se puso en marcha dicha plataforma que tiene como propósito mejorar la experiencia de los pacientes, quienes participan directamente haciendo el reporte de los medicamentos que les fueron recetados y no entregados en las farmacias de su unidad de salud.

Explicó que la plataforma permite a los usuarios reportar la falta de medicamentos, lo que da la oportunidad de atender casos específicos con la proyección de una solución rápida que redunde directamente en sus unidades de salud.

Asimismo, involucra a todas las instituciones del sector público, lo que facilita que se solidaricen con la entrega de medicamentos que tengan en existencia, a fin de cubrir de forma inmediata la necesidad de pacientes y evitar que posterguen sus tratamientos.

Sin embargo, destacó, es importante considerar la gran brecha digital que aún existe en el país, debido al acceso, uso y conocimientos, que afecta en gran medida al sector rural, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.