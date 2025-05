¡Mayo musical en Torreón!; Próximos conciertos llegan a 'encender' La Laguna

Torreón se prepara para vivir un mayo inolvidable con una cartelera de conciertos que reúne a lo mejor del pop latino, la banda sinaloense, el pop ochentero y el soft rock internacional.

La Comarca Lagunera será testigo de presentaciones de gran nivel, con artistas que han conquistado escenarios en América Latina, Estados Unidos y Europa, y que ahora llegan a hacer vibrar a los fanáticos laguneros.

Banda MS: la fiesta sinaloense se vive en el Polifórum

La agrupación liderada por Sergio Lizárraga, una de las más importantes del regional mexicano, llega a Torreón el sábado 17 de mayo para ofrecer una noche de éxitos como “El color de tus ojos”, “Qué maldición” y “Mi razón de ser”. Con más de 20 años de trayectoria y colaboraciones con figuras como Snoop Dogg y Carin León, Banda MS promete un espectáculo lleno de emociones y norteño con tuba.

Lugar: Explanada de la Feria de Torreón

Boletos desde $1,300 MXN

Morat: el pop colombiano que enamora

Los jóvenes colombianos de Morat llegarán al Estadio Revolución el domingo 18 de mayo, presentando su gira “Antes de que amanezca”. La banda ha conquistado miles de corazones con canciones como “Cómo te atreves”, “Besos en guerra” y “Salir con vida”. Su música, cargada de nostalgia, letras sinceras y melodías acústicas, los ha consolidado como una de las agrupaciones pop más exitosas de habla hispana.

Lugar: Estadio Revolución

Boletos desde $2,428 MXN

Chicago: leyendas del soft rock en la Comarca

Una de las bandas más emblemáticas del rock estadounidense, Chicago, se presentará en el Coliseo Centenario el martes 20 de mayo. Con más de cinco décadas de trayectoria y éxitos como “If You Leave Me Now”, “Hard to Say I’m Sorry” y “You’re the Inspiration”, el grupo trae su característico sonido de metales, armonías vocales y baladas inolvidables.

Lugar: Coliseo Centenario Entradas desde $800 MXN

Matute: viaje a los 80 con todo el poder retro

El fenómeno nostálgico de Matute regresa a Torreón el jueves 22 de mayo con su gira “Party Monster Tour”. Con una producción espectacular, luces, pantallas y vestuarios extravagantes, la banda liderada por Jorge D’Alessio rinde homenaje a los éxitos de los años 80 en español e inglés.

Lugar: Coliseo Centenario

Boletos desde $2,766 MXN

Camilo: el romanticismo urbano llega con su nueva gira

El colombiano Camilo, una de las voces más queridas del pop urbano actual, se presentará el viernes 30 de mayo en Torreón. El intérprete de “Tutu”, “Vida de rico” y “Favorito” llega con su gira “Nuestro Lugar Feliz Tour”, acompañado de su característico bigote y su mensaje de amor, familia y buena vibra.

Lugar: Coliseo Centenario

Boletos desde $1,831 MXN

Pandora y Flans: íconos del pop femenino ochentero

El tour “Inesperado” que une a Pandora y Flans llegará el sábado 31 de mayo al Coliseo Centenario, ofreciendo un show lleno de nostalgia con temas como “Cómo te va mi amor”, “Las mil y una noches” y “No controles”. Dos grupos icónicos en una sola noche, ideales para revivir la época dorada del pop en español.

Lugar: Coliseo Centenario

Entradas desde $2,328 MXN

Grupo Firme: cierre explosivo del mes

Uno de los fenómenos más grandes de la música regional mexicana en los últimos años, Grupo Firme, se presenta también el sábado 31 de mayo, pero en el Estadio Revolución. Con un estilo irreverente y poderoso, Eduin Caz y compañía pondrán a cantar a todo Torreón con himnos como “Ya supérame”, “En tu perra vida” y “El tóxico”.

Lugar: Estadio Revolución

Boletos desde $2,060 MXN

Torreón se confirma como una de las plazas musicales más activas del norte del país, ofreciendo espectáculos de primer nivel para públicos de todas las edades. Si estás en la ciudad, no te pierdas la oportunidad de vivir alguno de estos conciertos que sin duda marcarán el mes de mayo.