Mauricio Mancera confiesa con qué conductor de Venga la Alegría no volvería a trabajar

Mauricio Mancera sorprendió a sus seguidores al revelar que, a pesar de su larga trayectoria en Venga la Alegría, hubo un conductor con el que no volvería a trabajar. Durante su participación en el podcast El Papishou de Roberto Carlo, Mancera no dudó en señalar a Efraín Barrera, con quien nunca logró hacer "clic" y con quien tuvo varios desacuerdos.

A pesar de haber trabajado junto a numerosos talentos en Venga la Alegría, Mancera compartió que su experiencia con Barrera fue una de las más incómodas. "No hay alguien con quien yo diga ‘sí, vuelvo a trabajar con esta persona’, pero hay personas con las que preferiría no hacerlo. Con Efraín Barrera, por ejemplo, nunca hice clic", confesó el conductor.

Recuerda con detalle los momentos incómodos en los camerinos, especialmente cuando Barrera estaba presente. "Sergio [Sepúlveda] y yo siempre compartíamos camerino, y cuando Efraín llegaba, simplemente no podía estar allí. Me molestaba su presencia", relató Mancera, quien reconoció que supo desde el principio que no serían amigos.

El conductor aprovechó para contar una anécdota que evidenció su desacuerdo con Barrera. Esta ocurrió durante una conversación sobre la película Rudo y cursi, en la que Diego Luna y Gael García Bernal fueron protagonistas. "Un día, Efraín decía que la película era horrible y que Diego Luna había hecho su peor actuación. Pero cuando Sergio Sepúlveda, productor asociado del programa, se unió a la conversación, Efraín cambió de opinión completamente, elogiando a Luna. Eso no me gustó. Toma una postura y sosténla", afirmó Mancera.

Aunque sus recuerdos con Barrera son negativos, Mancera reconoció que su paso por Venga la Alegría fue una etapa significativa en su carrera. Sin embargo, ahora prefiere otros formatos, como Enamorándonos, donde se siente más a gusto. "Cuando me ofrecieron regresar a un matutino, dije: ‘Ya no quiero levantarme tan temprano, prefiero dormir hasta las 10’", bromeó entre risas.

Con esta confesión, Mancera muestra que, aunque el ambiente laboral puede ser complicado, siempre busca proyectos que lo hagan sentirse más cómodo y satisfecho.