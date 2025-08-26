Matrimonio sufre volcadura en la carretera Torreón–San Pedro, ambos fueron hospitalizados

Pareja resulta lesionada en volcadura sobre la carretera Torreón–San Pedro

La mañana del martes, alrededor de las 09:00 horas, se registró un aparatoso accidente tipo volcadura sobre la carretera Torreón–San Pedro, a la altura del entronque al Ejido San Ignacio, del municipio de San Pedro, Coahuila, lo que dejó como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo sedán color blanco, identificado como Julio César, de 30 años de edad y con domicilio en el Ejido El Retiro, perdió el control de la unidad, lo que provocó que saliera del camino. Durante su trayectoria, el automóvil derribó un poste de madera y parte del alambrado de unas parcelas, antes de volcarse.

El hombre viajaba acompañado de su esposa, Mónica Isabel, quien también resultó lesionada. Ambos fueron auxiliados en primera instancia por el Grupo de Reacción Inmediata y posteriormente por paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron su traslado de urgencia al Hospital General del municipio de San Pedro.

Al lugar acudieron unidades del cuerpo de Bomberos y personal de la unidqad de Protección Civil, entre ellas la máquina de ataque rápido número con dos bomberosa abordo, así como la Unidad de Protección Civil número 33, al mando de Luis Sifuentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y brindaron apoyo en las maniobras de auxilio.

Dentro de las labores realizadas, los elementos procedieron a neutralizar el derrame de aceite y a desconectar el acumulador del vehículo, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo de incendio o explosión que pusiera en peligro a los rescatistas o a quienes transitaban por la zona.

Las autoridades de la Policía Civil de Coahuila (PCC) también acudieron al sitio, donde acordonaron el área y levantaron el reporte correspondiente, quedando pendiente el dictamen oficial sobre las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del auto.

Protección Civil recordó a la ciudadanía que, en caso de emergencias viales o de cualquier otra índole, se encuentran disponibles las líneas 911, así como los números directos 872-120-4211 y 872-772-3565, para atender de manera inmediata cualquier eventualidad.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por carreteras de la región, ya que los accidentes de este tipo suelen ocurrir por exceso de velocidad, distracciones o condiciones adversas del camino.