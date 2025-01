Matías Vuoso revela momentos impactantes en Atlas; 'Era un equipo amateur'

Cuando Matías Vuoso llegó al Atlas, se encontró con situaciones que nunca había vivido en su trayectoria profesional. El delantero argentino naturalizado mexicano, que había brillado en equipos como Santos y América, calificó su paso por el club rojinegro como una experiencia "amateur".

Uno de los aspectos más impactantes para Vuoso fue la falta de pagos, algo que no había experimentado en sus anteriores equipos. "En América y Santos nunca me fallaron ni medio día en los pagos. Pero llego al Atlas y viví todos esos detalles", comentó el campeón de Liga MX con Santos en el Clausura 2008.

En su primer semestre con los Zorros, Vuoso acumuló una deuda de cuatro meses de salario. La situación generó un movimiento colectivo en el equipo, que inicialmente planeó boicotear la pretemporada si no se resolvían los atrasos. Sin embargo, el plan se desmoronó cuando se descubrió que Vuoso era el único afectado.

"Se reunió el equipo para decidir no ir a la pretemporada si no pagaban. Yo pregunté: '¿Todos tienen huevos? Si a uno no le pagan, ¿tampoco vamos?' Y dijeron que sí. Pero luego los referentes me buscaron y dijeron que al único que no le habían pagado era a mí. Así que acepté ir, aunque de seis meses en el club, me debían cuatro", recordó Vuoso.