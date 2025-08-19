Deportes SANTOS LAGUNA Liga MX Leagues Cup Beisbol Junior Asunción 2025

SANTOS LAGUNA

Más juveniles santistas graduados del Colegio Orlegi, es la cuarta generación

La ceremonia estuvo encabezada por Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos Laguna

Más juveniles santistas graduados del Colegio Orlegi, es la cuarta generación

Más juveniles santistas graduados del Colegio Orlegi, es la cuarta generación

HUMBERTO VAZQUEZ FRAYRE

Un total de 26 canteranos de las fuerzas inferiores de Santos Laguna en ambas ramas, se graduaron este martes por la tarde en una emotiva ceremonia del nivel preparatoria del Colegio Orlegi, proyecto especializado en un modelo de formación para deportistas de alto rendimiento, cuyo objetivo es la formación integral de los jóvenes.

Los futbolistas albiverdes graduados en este ciclo son: Sergio Yahir Alcántar Esparza, Luis César Alvarado González, Gianluca Adrián Benítez Pech, Marco Santiago Camarillo Martínez, Estefanía Cisneros Aguiar, Erick Isaí Crispín García, Ángel Agustín de la Rosa Ramírez, María Nicol de León Pérez Caro, Didier Alonso Díaz Flores, Katheryn Nahomy Flores Ávila.

Además de Yocsan Osmar Hernández Romero, Ángel Israel Ibarra Muñoz, Bautista Ezequiel Jiménez Sánchez, Ximena Analy Lomelí Hernández, Brandon Lucio Arellano, Jesús Salvador Macías Pichardo, José Luis Méndez Vázquez, Giovani Michel Monsiváis Ramos.

También José Román Pinto Gutiérrez, Kimberly Dayana Ramírez Ontiveros, Héctor Santiago Rodríguez Aguilar, Diego Valenzuela Choza, Emiliano Saavedra Villarreal, Aylin Salais Rangel, Addiel Alejandro Salas Ramírez y José Luis Sotelo Luján.

Katheryn Nahomy Flores tuvo mención especial, al obtener el mejor promedio de la generación con un 9.8.


Cabe recordar que el Colegio Orlegi, que se incorporó oficialmente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el ciclo escolar 2021-2022 como preparatoria virtual, tiene tres niveles de intervención:


    

  • El primero es para alumnos de secundaria, trabajando vinculados a sus escuelas de origen.
    • 

  • En cuanto al segundo, es el programa de formación diseñado específicamente para los alumnos de nivel preparatoria, en modalidad virtual.
    • 

  • Respecto al tercero, denominado Programa 20, consiste en desarrollar un plan especial para alumnos que egresan de preparatoria y previo a su ingreso a la universidad; se les prepara en conocimientos que abonan a su perfil (idioma inglés, finanzas, derecho, psicología, comunicación y orientación vocacional).
    • 



La ceremonia estuvo encabezada por Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos Laguna; Braulio Rodríguez Pérez, director de Gestión Deportiva; Omar Tapia Jaramillo, director de Fuerzas Básicas; y Sofía González-Durán Vázquez, directora de Colegio Orlegi.


Cómo padrino de la generación estuvo Álex de la Rosa, periodista y comentarista de TUDN con amplia trayectoria en medios de comunicación.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Santos Laguna Club Santos Colegio Orlegi

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Más juveniles santistas graduados del Colegio Orlegi, es la cuarta generación


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407704

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx