Más juveniles santistas graduados del Colegio Orlegi, es la cuarta generación

Un total de 26 canteranos de las fuerzas inferiores de Santos Laguna en ambas ramas, se graduaron este martes por la tarde en una emotiva ceremonia del nivel preparatoria del Colegio Orlegi, proyecto especializado en un modelo de formación para deportistas de alto rendimiento, cuyo objetivo es la formación integral de los jóvenes.

Los futbolistas albiverdes graduados en este ciclo son: Sergio Yahir Alcántar Esparza, Luis César Alvarado González, Gianluca Adrián Benítez Pech, Marco Santiago Camarillo Martínez, Estefanía Cisneros Aguiar, Erick Isaí Crispín García, Ángel Agustín de la Rosa Ramírez, María Nicol de León Pérez Caro, Didier Alonso Díaz Flores, Katheryn Nahomy Flores Ávila.

Además de Yocsan Osmar Hernández Romero, Ángel Israel Ibarra Muñoz, Bautista Ezequiel Jiménez Sánchez, Ximena Analy Lomelí Hernández, Brandon Lucio Arellano, Jesús Salvador Macías Pichardo, José Luis Méndez Vázquez, Giovani Michel Monsiváis Ramos.

También José Román Pinto Gutiérrez, Kimberly Dayana Ramírez Ontiveros, Héctor Santiago Rodríguez Aguilar, Diego Valenzuela Choza, Emiliano Saavedra Villarreal, Aylin Salais Rangel, Addiel Alejandro Salas Ramírez y José Luis Sotelo Luján.

Katheryn Nahomy Flores tuvo mención especial, al obtener el mejor promedio de la generación con un 9.8.

Cabe recordar que el Colegio Orlegi, que se incorporó oficialmente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el ciclo escolar 2021-2022 como preparatoria virtual, tiene tres niveles de intervención:

El primero es para alumnos de secundaria, trabajando vinculados a sus escuelas de origen.

En cuanto al segundo, es el programa de formación diseñado específicamente para los alumnos de nivel preparatoria, en modalidad virtual.

Respecto al tercero, denominado Programa 20, consiste en desarrollar un plan especial para alumnos que egresan de preparatoria y previo a su ingreso a la universidad; se les prepara en conocimientos que abonan a su perfil (idioma inglés, finanzas, derecho, psicología, comunicación y orientación vocacional).

La ceremonia estuvo encabezada por Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos Laguna; Braulio Rodríguez Pérez, director de Gestión Deportiva; Omar Tapia Jaramillo, director de Fuerzas Básicas; y Sofía González-Durán Vázquez, directora de Colegio Orlegi.

Cómo padrino de la generación estuvo Álex de la Rosa, periodista y comentarista de TUDN con amplia trayectoria en medios de comunicación.