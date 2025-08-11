Gómez Palacio y Lerdo Recolección de basura DIF Gómez Palacio CFE Gómez Palacio Lerdo

Gómez Palacio

Más de 600 niños y jóvenes aprenden a cuidar el vital líquido en actividades de Sideapa

Más de 600 niños y jóvenes aprenden a cuidar el vital líquido en actividades de Sideapa

Más de 600 niños y jóvenes aprenden a cuidar el vital líquido en actividades de Sideapa

DIANA GONZÁLEZ

El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) participó activamente en el cierre de diversos cursos de verano organizados por instituciones educativas, organismos civiles y dependencias municipales.

Francisco Escalera Tostado, director de Sideapa, informó que la Coordinación de Cultura del Agua llevó a cabo dinámicas educativas sobre el cuidado y uso racional del agua, beneficiando a más de 600 niñas, niños y jóvenes que participaron en distintas sedes de los cursos de verano.

Estas actividades se realizaron en espacios como centros culturales, clubes, museos, colegios y universidades, lo que permitió a Sideapa llegar a cientos de participantes que aprendieron de manera lúdica y participativa sobre la importancia de su rol en el uso consciente del agua.

Entre las instituciones que sumaron esfuerzos en esta iniciativa se encuentran: Casa de la Cultura, Club Campestre, Colegio San Gabriel, Museo del Acertijo, Programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, Facultad de Lenguas de la UJED, Colegio Rosaura Zapata, Sonrisas de Verano, entre otros.

Escalera Tostado manifestó que gracias al impulso de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, el equipo de Sideapa ofreció charlas, actividades recreativas y material educativo adaptado a diferentes edades, con el objetivo de sensibilizar a los asistentes sobre la importancia del ahorro del agua, el cuidado del medio ambiente y el papel fundamental que cada persona desempeña en la preservación de este recurso vital.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Más de 600 niños y jóvenes aprenden a cuidar el vital líquido en actividades de Sideapa


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405654

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx