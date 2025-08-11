Más de 600 niños y jóvenes aprenden a cuidar el vital líquido en actividades de Sideapa

El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) participó activamente en el cierre de diversos cursos de verano organizados por instituciones educativas, organismos civiles y dependencias municipales.

Francisco Escalera Tostado, director de Sideapa, informó que la Coordinación de Cultura del Agua llevó a cabo dinámicas educativas sobre el cuidado y uso racional del agua, beneficiando a más de 600 niñas, niños y jóvenes que participaron en distintas sedes de los cursos de verano.

Estas actividades se realizaron en espacios como centros culturales, clubes, museos, colegios y universidades, lo que permitió a Sideapa llegar a cientos de participantes que aprendieron de manera lúdica y participativa sobre la importancia de su rol en el uso consciente del agua.

Entre las instituciones que sumaron esfuerzos en esta iniciativa se encuentran: Casa de la Cultura, Club Campestre, Colegio San Gabriel, Museo del Acertijo, Programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, Facultad de Lenguas de la UJED, Colegio Rosaura Zapata, Sonrisas de Verano, entre otros.

Escalera Tostado manifestó que gracias al impulso de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, el equipo de Sideapa ofreció charlas, actividades recreativas y material educativo adaptado a diferentes edades, con el objetivo de sensibilizar a los asistentes sobre la importancia del ahorro del agua, el cuidado del medio ambiente y el papel fundamental que cada persona desempeña en la preservación de este recurso vital.