Torreón peñoles Tecnificación del riego Torreón Ayuntamiento de Torreón

IMSS COAHUILA

Más de 2 mil 900 trabajadoras del hogar se han afiliado al IMSS en Coahuila

Más de 2 mil 900 trabajadoras del hogar se han afiliado al IMSS en Coahuila

Más de 2 mil 900 trabajadoras del hogar se han afiliado al IMSS en Coahuila

ANGÉLICA SANDOVAL

A julio de este 2025, un total de 2 mil 988 personas trabajadoras del hogar cuentan con afiliación al esquema de aseguramiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, lo que representa un avance en la formalización laboral y el acceso a los beneficios de la seguridad social para este sector de la población.

Como se recordará, fue gracias a las reformas a la Ley del Seguro Social (LSS), desde el 16 de mayo de 2023, la institución estableció como obligatoria la incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar a un esquema que garantice el acceso a la seguridad social a este sector vulnerable de la población, a fin de brindar igualdad de condiciones con el resto de la población económicamente activa.

En ese sentido, el jefe del departamento de Supervisión de Afiliación Vigencia, adscrito a la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del IMSS en Coahuila, Jorge Alberto Ocampo Hidalgo informó que el Seguro Social mantiene la difusión para afiliar trabajadores bajo este esquema, y llamó a los empleadores a tomar en cuenta este aspecto y registrar desde el inicio de la relación laboral a las Personas Trabajadoras del Hogar.

Detalló que el registro puede hacerse desde el portal www.imss.gob.mx o bien, acercarse a las ventanillas de Afiliación de las subdelegaciones del IMSS que se ubican en Piedras Negras, Ciudad Acuña, Sabinas, Monclova, Torreón y Saltillo, para recibir información personalizada. El funcionario dijo que el pago se efectúa por cada empleador de acuerdo con el salario diario y los días trabajados de cada persona trabajadora del hogar. Mientras que el aseguramiento se podrá realizar por día, mes, bimestre, semestre o año.

Recordó que con este trámite, ahora también es posible inscribir a este sector de la población al fondo de vivienda, que se realiza de forma simultánea con el registro en el IMSS y las aportaciones se pagan en el mismo formato de pago. Una vez realizado el registro, se debe cubrir a periodo vencido el primer mes de aseguramiento. Los meses subsecuentes se cubrirán de manera anticipada.


Ocampo Hidalgo, reiteró el exhorto a afiliar a quienes cuenten en sus hogares con personas que realizan labores domésticas, toda vez que con ello se dignifica y reconoce su labor, respetando sus derechos laborales y brindando condiciones dignas de trabajo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: IMSS COAHUILA

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Más de 2 mil 900 trabajadoras del hogar se han afiliado al IMSS en Coahuila


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409099

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx