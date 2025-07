más alto que nunca!

En 1938, debutó en las historietas, un personaje que no sabe de modas y que ha marcado a generaciones enteras. Lo mismo gusta a un niño que a un abuelito.

Le dicen, "Hombre de acero" o "El último hijo de Krypton", pero no es otro, sino "Superman", el héroe que ha luchado por sus ideales, ya sea solo o con la Liga de la Justicia, buscando también proteger al mundo de toda amenaza.

Hoy llega a La Laguna la nueva película de "Superman", dirigida por Jammes Gunn, que busca, además de recaudar muy buenas cifras en taquilla y convencer a los fans, redirigir el camino de los personajes de DC en series o películas bajo el concepto de DC Studios.

A la que ya se ganó fue a la crítica especializada, pues ayer salieron los primeros comentarios de los expertos en cine que ya vieron el filme y les encantó. Además recibió en Rotten Tomatoes una calificación de 87 sobre 100 hasta la tarde de este martes.

"Esta es la MEJOR película de Superman hasta la fecha. Cuando James Gunn se sale del camino y deja que su trabajo hable por él, sorprende a todos, es increíble. No es perfecto, pero casi y me hizo creer en el DCU de Gunn", escribió Grace Randolph, escritora y conocedora del séptimo arte.

Justo hoy, habrá un preestreno con pocas funciones que ya agotaron sus entradas; sin embargo, a partir de mañana se programarán bastantes horarios en los complejos cinematográficos de nuestra región.

David Corenswet hereda el papel del superhéroe que encarnaron, entre otros, Christopher Reeve o Henry Cavill, quienes realizaron un gran papel respectivamente, de acuerdo con los fans del Universo de DC Comics.

James Gunn ha sido claro al decir que no es una nueva película de origen de "Clark Kent". Con el estilo que le caracteriza que ha dejado plasmado en proyectos como Guardianes de la Galaxia, Gunn asume el papel del superhéroe original en el nuevo universo de DC, con una singular mezcla de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad.

PERSONAJES

Los responsables de DC Studios, Peter Safran y Gunn, producen la película, que Gunn dirige a partir de su propio guion, basado en personajes de DC, siendo "Superman" creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.

En la historia figuran personajes clásicos como "Lois Lane" (Rachel Brosnahan), "Lex Luthor" (Nicholas Hoult), "Jimmy Olsen" (Skyler Gisondo), "Green Lantern- Guy Gardner" (Nathan Fillion), "Chica Halcón" (Isabela Merced), el perrito "Krypto" y más.

"El corazón de esta película de 'Superman' se forma con valores de esperanza, bondad y honestidad. La película es optimista, pero no deja de tener sus momentos oscuros", detalló el ahora presidente de DC Studios para Warner Bros, en un encuentro que tuvo con medios como El Universal en diciembre de 2024.

Cuando se estrenó el primer avance de Superman, los fans de inmediato identificaron situaciones clave del héroe. Un ejemplo, la interacción de "Clark" con "Louis" en el diario El Planeta.

"Es más, se van a sorprender del papel importante que tiene el periodismo en esta película y lo importante que es para la trama. 'Lois' es tan buena periodista como 'Superman' lo es para proteger al planeta. Ella va a ser admirada por niños y niñas en todo el mundo que valoran la verdad y la fortaleza de obtenerla", contestó Gunn a pregunta expresa de dicho diario capitalino, sobre la condición vulnerable del periodismo actual.

Previo al estreno de la pelicula, James Gunn y el elenco visitaron varios países para promoverla, como Brasil e Inglaterra. En Estados Unidos dieron varias entrevistas. En una publicada por el medio ecartelera, David Corenswet mencionó que la cinta se encuentra llena de vida.

"El sentimiento al hacer la película era de alegría y hubo pasión, no diré que no hubo dedicación y mucho trabajo duro y dificultades, pero en su mayoría todos sentimos, y me refiero al reparto y al equipo, liderados por James Gunn, un sentimiento de felicidad y responsabilidad con el personaje y la película, me alegra escuchar que eso se traspasa a la experiencia del público".

SALE DE ZONA DE CONFORT

Además, recién salió David en la revista GQ en un amplio reportaje que usted puede leer en su página web, en donde platica experiencias, junto con Gunn, sobre el rodaje y lo que significa para él ser "Clark Kent", un papel que ya lo sacó de su zona de confort, pues los reflectores no son de su agrado.

"La mayoría de las grandes oportunidades que te llegan en la vida suelen implicar alguna renuncia, aunque sea simplemente algo como tener que lidiar con los problemas que acarrea ser reconocible en público. Tampoco es cuestión de ponerse muy específico al respecto, porque tampoco sabes cómo lo vas a afrontar a la hora de la verdad, o si realmente sucederá. Quién sabe", contó a GQ.

El actor había tratado de darle la vuelta a Hollywood. Vive en Filadelfia y desde niño sintió atracción por la intepretación de personajes, siendo una de sus inspiraciones la obra Todos eran mis hijos de Arthur Miller.

Por último, Brosnahan, la nueva "Lois Lane", calificó a "Superman", como, "una historia de amor".

"'Superman' es un extraterrestre que ama a los humanos y siente curiosidad por ellos, y, desde luego, algo que hace aflorar nuestra humanidad a base de bien es enamorarte perdidamente", relató también a GQ.

¿Qué dicen los críticos?

Salieron las primeras impresiones

*"Esta es la MEJOR película de Superman hasta la fecha. Cuando James Gunn se sale del camino y deja que su trabajo hable por él, sorprende a todos, es increíble. No es perfecto, pero casi y me hizo creer en el DCU de Gunn": Grace Randolph

* "Superman es divertido, conmovedor y se siente como un cómic hecho realidad. David Corenswet nos ofrece una nueva perspectiva que funciona. James Gunn dominó el núcleo emocional y la historia del migrante. Un comienzo sólido y prometedor para el Universo DC": Critics Choice.

*"Me encantó Superman. Es divertidísima, con la mayoría de los personajes brillando gracias a sus excelentes peleas y diálogos. Se ve preciosa y está filmada con gran dinamismo. Es una película divertida, brillante y genial. La recomiendo muchísimo. Sonreí durante todo el tercer acto": Letterboxd