Más allá de YouTube: Los negocios que tiene Luisito Comunica

Además de ser un famoso influencer y creador de contenido enfocado en viajes por el mundo y sus curiosidades, contar con más de 77.5 millones de seguidores en sus redes sociales, Luis Arturo Villar ha logrado formar su fortuna a través de diferentes negocios.

Su éxito no se limita a sus videos en YouTube, sino que también ha sabido expandir su influencia a distintos sectores, creando marcas propias y colaboraciones que le han permitido diversificar sus ingresos. Pero este éxito no lo ha librado de controversias, siendo la más reciente hace unos días.

Controversias y críticas: El caso de la gentrificación

Durante la protesta contra la gentrificación en la colonia Condesa, fue agredido verbalmente por algunos manifestantes. La protesta, que comenzó como un diálogo pacífico sobre el desplazamiento de comunidades en la Ciudad de México, derivó en actos de vandalismo, incluyendo el ataque a varios comercios, como la tienda de ropa RipNDip.Luisito, quien presenció la movilización, compartió su experiencia a través de un video, donde cuestionó los actos violentos dirigidos a los negocios en la zona y criticó la manera en que la marcha se desvió hacia temas como el rechazo a extranjeros y la lucha de clases. En su video, destacó que aunque apoya el emprendimiento mexicano, el ataque a los negocios no era una forma justa de abordar el problema de la gentrificación.Durante el intercambio con una manifestante que lo criticó, Luisito le señaló la incoherencia de su postura, ya que, a pesar de que la mujer criticaba la falta de apoyo a negocios nacionales, llevaba una bolsa de la marca extranjera Bimba & Lola. A pesar de la confrontación, Luisito pidió a sus seguidores que no tomaran represalias contra la mujer, reafirmando que su intención era discutir el fenómeno de la gentrificación, no generar conflictos personales.Este incidente reflejó las tensiones que existen alrededor del fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México, donde muchos ven el desarrollo urbano como una amenaza al patrimonio y la identidad de barrios tradicionales, mientras que otros argumentan que el progreso y las inversiones son necesarios para el bienestar económico de la ciudad.

Estos son los negocios de Luisito Comunica

Fasfu Burgers

Fue su primer intento de emprender en el ámbito gastronómico en el año 2021; en sus inicios fue muy popular, sin embargo el proyecto fue causando decepción entre los consumidores por la poca presentación y calidad de los productos, lo que lo llevó a su cierre permanente en octubre del 2024.

Pillofon (compañía telefónica)

Esta es una compañía de telecomunicaciones lanzada en octubre del 2020, siendo una operadora que ofrece planes prepago con GB para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. Inicialmente sólo estaba disponible para México, Estados Unidos y Canadá; pero está en proceso de expansión por el resto de Latinoamérica.

Rey Palomo (ropa)

Es una marca de ropa unisex que fue lanzada en 2018 inspirada en el estilo y apodo del influencer. La marca ofrece productos como camisetas, chamarras, sudaderas y mochilas; sus puntos de venta han sido en plataformas en línea y tiendas departamentales como Liverpool.

Deigo Kaito y Deigo Ramen

Estos restaurantes tienen desde 2022 en funcionamiento y se enfocan en la gastronomía japonesa, siendo una de las queridas por Luisito; y con tal de traer una experiencia culinaria como en el país en la que está inspirada, cuenta con un servicio automatizado.

Gran Malo

Esta es una línea de tequila blanco infusionada con sabores como tamarindo, horchata y jamaica; este producto refleja el amor que tiene el creador de contenido con las bebidas alcohólicas mexicanas y más por los sabores que presenta. Esta marca busca ofrecer una alternativa distinta a los tequilas tradicionales, combinando lo clásico con sabores modernos que apelan al gusto contemporáneo.

Colaboraciones con las marcas Crocs y Panam

En 2022 Luisito fue parte de una campaña con la marca de calzado Crocs; presentó una edición especial del calzado, con diseños inspirados en su estilo personal. Fue una de las campañas más exitosas en redes sociales, donde él mismo mostró cómo integró los Crocs en su día a día.

Y en 2023 se asoció con la marca mexicana de zapatos Panam para crear una línea de tenis con su toque único. La colaboración buscó hacer un homenaje a la marca nacional y fusionarla con el estilo fresco y juvenil que Luisito representa.