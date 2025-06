Martinoli estalla contra América tras su eliminación ante LAFC: VIDEO

La derrota del Club América ante el LAFC en el repechaje rumbo al Mundial de Clubes 2025 sigue generando reacciones en el fútbol mexicano. Esta vez fue Christian Martinoli quien lanzó duras críticas hacia el conjunto de Coapa, calificando el tropiezo como una situación “vergonzosa” y celebrada por gran parte del fútbol nacional.

El duelo ante LAFC surgió como respuesta a la polémica que dejó la descalificación de León por parte de la FIFA, debido a temas de multipropiedad. Para definir al reemplazo mexicano, el máximo ente del fútbol organizó un Play-In entre los angelinos y las Águilas, generando un torbellino de opiniones y especulaciones. Muchos daban por hecho que América ganaría sin complicaciones, considerando su plantilla y trayectoria.

Sin embargo, en el encuentro disputado en el BMO Stadium el pasado 31 de mayo, LAFC se impuso 2-1 con goles que sepultaron las aspiraciones americanistas. El resultado representó un duro golpe para los dirigidos por André Jardine, quienes vieron desvanecerse su pase al torneo internacional.

Durante una mesa de análisis en Los Protagonistas, Martinoli no se guardó nada y criticó el intento del América de aprovechar la situación administrativa para colarse al Mundial de Clubes:

“Hoy esa derrota la festeja Grupo Pachuca, la festeja León, la festejan los otros 17 equipos de la Liga MX. Lo que me pareció vergonzoso fue mover todo tu sistema —que no es precisamente poderoso— para buscar un maldito partido justificado y ver si podemos meternos en una fiesta en la cual no estábamos invitados.”