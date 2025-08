Martín Vaca, feliz por regresar a La Laguna

El ya legendario restaurador de vehículos y estrella internacional de televisión, Martín Vaca, regresará a la Comarca Lagunera para encabezar la magna exhibición de autos clásicos que se realizará en el Complejo Religioso del Cristo de las Noas, como parte de las actividades de recaudación para las obras de remodelación de la magna escultura que de manera permanente vigila la Comarca Lagunera.

POR TEMPORADA 12

En entrevista remota que concedió Martín desde su gran taller ubicado en Guadalajara, Jalisco, el hombre que protagoniza el show “Mexicánicos” se dijo emocionado por tener la oportunidad de aportar a la noble causa que persigue el evento de este fin de semana. “Estoy muy contento de regresar a Torreón, y en especial de regresar al Cristo, que lo conocí hace pocos meses, cuando fui por invitación del señor Aarón Balderrama, ahora voy a estar más tiempo y espero que vaya mucha gente, que se llene durante este domingo para que se recaude lo necesario para remodelar el Cristo, que es una causa que todos queremos”, señaló el experto en vehículos.

La fama de Martín Vaca le ha llevado a hacer carrera larga en la televisión internacional, con el show que se transmite en el afamado canal Discovery Channel, propiedad de la gran cadena Warner Bros, y que llega a 80 países y se dobla en 12 idiomas. “Seguimos grabando, vamos a terminar la temporada número 11 de Mexicánicos, y ahora que vaya a La Laguna le voy a pedir al Cristo que me conceda la temporada 12 y también algunos planes que tenemos para seguir creciendo como familia que ama los autos, se que me lo va a conceder porque ahí voy a estar a sus pies, saludando a todos los laguneros que son grandes aficionados de los autos clásicos y antiguos”, complementó Martín, quien vendrá a La Laguna acompañado de su señora esposa y de miembros de su equipo de mecánicos.

HOY, EN EL REVOLUCIÓN

De manera complementaria, en su visita tendrá Martín Vaca el honor de realizar el ceremonial lanzamiento de la primera bola en el segundo juego de la serie entre los Algodoneros del Unión Laguna y los Rieleros de Aguascalientes en el Estadio de la Revolución. Al respecto, Vaca confesó que no es un gran aficionado al Rey de los Deportes, pero ha acudido a algunos juegos y se ha dado cuenta de la gran afición que tienen los mexicanos por este deporte, por lo que señaló: “Me va a dar mucho gusto lanzar la primera bola en un estadio histórico, con gente que es muy cálida y muy buena anfitriona, ya he practicado para lanzar, porque no quiero quedar mal”, dijo Vaca entre risas.

Finalmente, Martín confesó que entre sus planes está el tener oportunidad de regresar a la Comarca Lagunera con sus potentes vehículos dragsters, por lo que ya cocina, junto a amigos que tiene en Torreón, como Aarón Balderrama, el poder brindar ese espectáculo en la región. “Estoy con planes buenos, grandes, queremos seguir disfrutando del mundo de los autos, que le gusta tanto a los laguneros, y este fin de semana va a ser una bendición estar en Torreón”, sentenció.